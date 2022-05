रोहतास: बिहार के रोहतास में ओवरलोडिंग का खेल थमने का नाम नही ले रहा. इलाके में बालू माफिया (Sand Mafia in Rohtas) सोन नदी से अवैध बालू का खनन (Illegal Sand Mining from Son River in Rohtas) धड़ल्ले से कर रहें हैं. विभिन्न बालू घाटों से निकलने वाले ओवर लोडेड ट्रैक्टर और ट्रकों से सरकार को राजस्व की भारी क्षत्रि हो रहा है. वहीं, बालू माफिया की चांदी कट रही है. ऐसे में अब रोहतास पुलिस ओवरलोडिंग को लेकर कड़ा रूख अख्तियार करने के साथ-साथ बालू माफिया को भी बख्सने के मूड में नहीं दिख रही है.

ओवरलोडिंग को लेकर पुलिस सख्त: दअरसल रोहतास जिला में अवैध रूप से बालू के उत्खनन और ओवरलोडिंग को लेकर लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं. आए दिन खबर आती है कि इस गोरखधंधे में प्रशासन के लोग भी शामिल होते हैं. ऐसे कई पदाधिकारियों और कर्मियों पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है. लेकिन इस बार रोहतास के आशीष भारती ने निर्देश दिए हैं कि जिस पॉइंट से ट्रकों पर बालू लोड किया जाता है. पुलिस ऐसे बालू घाटों पर दबिश बढ़ए ताकि बालू का ओवर लोड हो ही नहीं. खासकर उन्होंने ऐसे पॉइंट को चिन्हित करने का निर्देश दिए हैं. जहां से बालू का ओवरलोडिंग होता है. ताकि इस पर बेहतर तरीके से अंकुश लगाया जाए.

बालू माफिया पर पुलिस करेगी कड़ी कार्रवाई: रोहतास के एसपी ने बताया कि इसके अलावा विभिन्न थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारी अपने-अपने इलाके में इस पर नजर रखेंगे. गौरतलब है कि इन दिनों जिला प्रशासन बालू लदे ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ अभियान चला रहा है. पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 100 से ज्यादा ओवर लोडेड बालू लदे ट्रक, ट्रैक्टर और हाईवा पकड़े गए हैं. बालू के खेल में ही रोहतास जिले के डेहरी स्थित एक एसडीएम और एसपी पर भी गाज गिर चुकी है. इसके बावजूद यहां सोन के पीले सोने का अवैध कारोबार थमने का नाम नही ले रहा है.

'जिले में लगातार ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. इसके लिए विशेष दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं. विभिन्न थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारी अपने-अपने इलाके में इस पर नजर रखेंगे. बालू घाट से निकलने वाले ओवरलोडेड ट्रैक्टर और ट्रक पकड़े जाने पर घाट संचालकों पर भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. साथ ही अवैध खनन के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उससे भी जारी रखा जाएगा.' - आशीष भारती, एसपी, रोहतास

