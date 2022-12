रोहतासः बिहार के कई जिलों में मानव तस्करों का जाल (Human Trafficking In Bihar ) पसरा हुआ है. इसके खिलाफ पुलिस की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में आरपीएफ की टीम ने रोहतास के कुदरा स्टेशन से 7 साल की बच्ची को मानव तस्कर से मुक्त (Minor Girl Child Recovered From Kudra Station In Rohtas) कराया. वहीं मानव तस्करी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है.

ये भी पढ़ें-बंगाल की 3 नाबालिग लड़कियां नरकटियागंज से बरामद, ऑर्केस्ट्रा में करवाया जा रहा था डांस

"सासाराम स्टेशन से गायब बच्ची को बरामद कर लिया गया है. वहीं बच्ची को गायब करने के आरोप में नोखा थाना क्षेत्र के खरारी निवासी जितेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया है. उससे पूछताछ की जा रही है. मामला मानव तस्करी का है या कुछ और यह जांच की जा रही है."- आरपीएफ अधिकारी, सासाराम

क्या है मामलाः सासाराम रेलवे स्टेशन पर एक अकोढ़ीगोला इलाके के रहने वाला एक परिवार सात साल की बच्ची के साथ ट्रेन के इंतजार में बैठे थे. इसी बीच एक युवक ने बच्ची को बहला-फुसलाकर पैसेंजर ट्रेन में बैठा लिया और कुदरा रेलवे स्टेशन की तरफ ले जाने लगा. ट्रेन खुलने के बाद जब परिजनों ने देखा उनकी बच्ची गायब है.

कुदरा स्टेशन से बरामद की गई लापता बच्चीः इसके बाद परिजनों ने सासाराम रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ को इसकी जानकारी दी. आरपीएफ की ओर से स्टेशन और वहां से गुजरने वाले ट्रेनों में बच्ची की तलाश शूरू की गई. आरपीएफ ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए कुदरा रेलवे स्टेशन से बच्ची को बरामद कर लिया और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी युवक से पूछताछ की जा रही है.

ये भी पढ़ें-पटना जंक्शन पर RPF ने सात बच्चों को बाल तस्कर से कराया मुक्त, एक आरोपी गिरफ्तार