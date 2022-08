मधुबनीः भारत नेपाल सीमा पर बिहार के रास्ते मानव तस्करी (Human Trafficking In Bihar ) जारी है. जांच के दौरान भारत-नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 48वीं वाहिनी जयनगर की टीम ने एक नाबालिग बच्ची को मानव तस्करों से मुक्त कराया. बच्ची को कार से सीमा पार कराकर भारत से नेपाल से ले जाया जा रहा था. वहीं मानव तस्करी (Human Trafficking On Indo Nepal Border) के आरोप में एक नेपाल मूल के नागरिक को गिरफ्तार किया गया और उसके वाहन को जब्त कर लिया गया है. एसएसबी के पिपरौन कैंप के जवानों ने जटही बॉर्डर पर जांच के दौरान कार्रवाई की. गिरफ्तार नेपाल निवासी को मधुबनी जिले के हरलाखी पुलिस (Human Traffickers Arrested In Madhubani ) को सौंप दिया गया है. वहीं बच्ची को चाइल्ड हेल्पलाइन जयनगर के सुरक्षा में भेज दिया (Minor Girl freed from Human Traffickers In Madhubani ) गया है.हर्लाखी थानाध्यक्ष अनोज कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी से गहन पूछताछ कर रही हैं.

पढ़ें-बाल तस्करी में नंबर तीन पर बिहार, 10 साल में सात हजार नाबालिग बच्चे लापता

"मानव तस्करी के लिए एक लड़की को नेपाल ले जा रहा था. लड़की के पिता और ले जाने वाले युवक के खिलाफ मानव तस्करी का मामला दर्ज कराया गया है. बच्ची के पिता और तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है. लड़की को बाल संरक्षण समिति को सौंपा जाएगा."-सविता देवी, चाइल्ड लाइन सेंटर

नेपाली नागरिक और बच्ची के पिता गिरफ्तारः गिरफ्तार मानव तस्कर की पहचान नेपाल के धनुषा जिला अंतर्गत जनकपुर वार्ड 16 निवासी विक्रम पंजियार के पुत्र अमर पंजीयार के रूप में हुई है. पुलिस इस मामले में चाइल्ड हेल्पलाइन के अधिकारियों को बुलाकर मामले की बारीकी से जांच कर रही है. जांच के दौरान मामले में बच्ची के पिता की भी संलिप्ता सामने आयी है. इसके बाद पुलिस ने बच्ची के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया मिली जानकारी के मुताबिक भारत नेपाल बॉर्डर पर आरोपित टोयेटा चार पहिया वाहन से बच्ची को लेकर नेपाल जा रहा था, जहां एसएसबी की ओर से जांच के क्रम में बच्ची को रोता हुआ देख जवानों को शक हुआ. पूछताछ के बाद मामले का खुलासा हुआ.

चाइल्ड हेल्पलाइन जयनगर के बयान पर प्राथमिकीःहरलाखी थाना में चाइल्ड लाइन जयनगर की टीम की ओर से जांच में पाया गया कि आरोपी लड़की को अपने घर में काम करवाने के लिए बासोपट्टी से नेपाल ले जा रहा था. सरकार कीओर से जारी संवैधानिक नियमानुसार नाबालिग से काम कराना दंडनीय अपराध है. मामले में चाइल्ड हेल्पलाइन जयनगर के सविता देवी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की गई. पुलिस ने मामले में संलिप्त दोनो आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.

पढ़ें-बिहार : तस्करी के लिए झारखंड और छत्तीसगढ़ से लाई गईं 7 लड़कियां रोहतास से बरामद