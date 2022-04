रोहतास: बिहार की रोहतास (Crime in Rohtas) पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने नोखा थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी (Police raid in Rohtas) कर जघन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार (4 criminals arrested in Rohtas) किया है. पुलिस के हत्थे चढ़े कुख्यात अपराधियों के पास से हथियार और भारी मात्रा में जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है. पुलिस इन बदमाशों की कुंडली खंगालने में जुटी है.

आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना: बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नोखा थाना क्षेत्र में कुछ बदमाश बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं. सूचना के आधार पर सक्रिय हुई पुलिस ने टीम गठित कर छापेमारी की. पुलिस को आते देख कुछ बदमाश फरार हो गये. वहीं, चार अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गये. गिरफ्तार अपराधियों के पास से चार देसी कट्टा, एक रिवाल्वर, 10 कारतूस, 50 खोखा और अन्य सामान बरामद हुए हैं. उनकी पहचान राजा कुमार, चंदन, आशीष और विवेक के रूप में हुई है. पुलिस पकड़े गये बदमाशों ने उनके साथियों के बारे में जानकारी जुटा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास: इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि लूटपाट जैसी अपराधिक वारदातों को अंजाम देने में इन लोगों की संलिप्तता पाई गई है. कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने कबूल किया वे लूट की बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्र हुए थे. इसके पहले भी वे कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं. गिरफ्तार अपराधियों में तीन का अपराधी इतिहास है. विवेक कुमार और चंदन कुमार पहले भी जेल जा चुके हैं. इन लोगों के खिलाफ नोखा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है.

