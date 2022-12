देखें वायरल वीडियो.

रोहतास: बिहार के रोहतास (crime in Rohtas) में नगर निगम चुनाव (Municipal Corporation Election in Rohtas) के दौरान चुनावी रंजीश (Firing in Rohtas due to electoral rivalry) का मामला सामने आया है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वायरल वीडियो में एक युवक को गाली-गलौज करते और हाथ में बंदूक लहराते हुए साफ देखा जा सकता है. मामला शिवसागर थाना क्षेत्र के मोर सराय का है.

ये भी पढ़े- कड़ी सुरक्षा के बीच भागलपुर नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग, मेयर और डिप्टी मेयर पद को लेकर लोगों में उत्साह

फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल: जिले का एक वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें मोर सराय का रहने वाला एक शख्स फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है. वायरल वीडियो में गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है. साथ ही एक शख्स हाथ में पिस्टल लहरा रहा है. बताया जा रहा है कि नगर निगम के वार्ड नंबर-7 में दो वार्ड प्रत्याशियों के बीच विवाद हो गया. जिसमें कई लोग घायल हो गए. बताया जाता है कि यह वीडियो उसी दौरान का है. वीडियो में दावा किया गया है कि पिस्टल लहराने वाले शख्स का नाम मुन्ना सिंह है. जो मोर सराय का रहने वाला है. मुन्ना सिंह की पहले से अपराधिक पृष्ठभूमि रही है. ईटीवी भारत वायरल वीडियो कि पुष्टि नहीं करता है.

घायलों का इलाज जारी: मारपीट के दौैरान चार से पांच लोग घायल हो गए. जिसका इलाज जारी है. सभी घायलों को इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल में लाया गया है. घायलों की पहचान महेंद्र सिंह, मुकेश सिंह, राहुल कुमार, अविनाश कुमार और कन्हैया सिंह के रुप में हुई है. बताया जाता है कि वार्ड नंबर- 7 में दो प्रत्याशियों के परिजन अचानक आमने-सामने हो गए तथा दोनों मारपीट पर उतारू हो गए. जिसमें एक पक्ष के द्वारा फायरिंग की गई. सभी घायल एक ही पक्ष के बताए जाते हैं. पूरे घटनाक्रम की सूचना पुलिस को दे दी गई है.

ये भी पढ़े- 'सरकार की गलती के कारण आज बिहारी शब्द गाली बन गया है' जन सुराज यात्रा में प्रशांत किशोर