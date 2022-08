रोहतास: बिहार के रोहतास में बीजेपी सांसद ने सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला. उन्होंने मुख्यमंत्री पर जनादेश के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया. और कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने जनमत के साथ खिलवाड़ किया है, लोकतंत्र में यह विश्वासघात है. एक साथ चुनाव लड़ने के बावजूद जिस तरह से नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया, वो दिखाता है कि नीतीश कुमार कितने विश्वासघाती है. उनके मन में प्रधानमंत्री बनने का सपना है, जिसके लिए नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है. लेकिन उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि जब तक पीएम नरेंद्र मोदी जीवित रहेंगे, भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे.

'स्वार्थ के आधार पर बनी यह गठबंधन की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी. ये कोई नई बात नहीं है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक ही हैं. चोर-चोर मौसेरे भाई हैं. यह गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा. नीतीश कुमार ने जो देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा है, वह सपना कभी पूरा नहीं होगा. भले ही जोड़-तोड़ करके वो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं. लेकिन देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकते. नीतीश कुमार भ्रम में जी रहे हैं जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तब तक कोई दूसरा देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है. जो व्यक्ति अपने परिवार के प्रति वफादार नहीं हो सकता है, वह कभी भी देश और प्रदेश की जनता का नहीं हो सकता.' - छेदी पासवान, बीजेपी सांसद

CM नीतीश पर बीजेपी ने लगाया विश्वासघात का आरोप : बता दें कि बीजेपी के नेता सीएम नीतीश कुमार पर बिहार की जनता के मेडेंट के सात विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए, पूरे राज्य में जनादेश से विश्वासघात दिवस मनाते हुए धरने पर बैठे हैं. इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यव्यापी अभियान के तहत रोहतास में समाहरणालय पर धरना दिया. जहां धरना में शामिल भाजपा सांसद छेदी पासवान ने उक्त बातें कही. इसके अलावे प्रदर्शन में कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. गौरतब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में बड़ा उलट फेर कर दिया है. वह एक झटके में एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन का हिस्सा बन गए हैं.

JDU से नाराज है बीजेपी : इतना ही नहीं सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल को 164 विधायकों का समर्थन पत्र (Letter of support of 164 MLAs to the Governor) सौंप कर महागठबंधन की सरकार भी बना ली है. ये बात अब उनकी पुराने साथी एनडीए को पसंद नहीं आ रही है. भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) अब इसे नीतीश कुमार का धोखा करार दे रही है. इसी मुद्दे को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता नई सरकार के खिलाफ 'जनादेश से विश्वासघात दिवस' मनाते हुए धरना पर बैठे हैं.