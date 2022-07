पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया में अपराधियों के हौसले बुलंद (Crime In Purnea) है. ताजा घटना में अज्ञात बदमाशों ने एक महिला की हत्या (Murder Of Woman In Purnea) कर दी. शव की पहचान नहीं हो पाई है. जिले के रूपौली थाना क्षेत्र के मोहनपुर के नजदीक पुल के नीचे एक महिला के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंचे मगर किसी ने भी महिला की पहचान नहीं की. प्रथम दृष्टया में लगता है कि दुष्कर्म करने के बाद किसी ने हत्या की घटना को अंजाम दिया है. जिस जगह पर महिला का शव मिला है, वहां से गांव की दूरी लगभग 500 मीटर है.

अज्ञात महिला का शव मिला : मृतका के हाथ पर संदीप नाम का टैटू बना हुआ है, वहीं घटना की जानकारी ग्रामीणों द्वारा स्थानीय थाने की पुलिस को दी गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंच कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. सबसे पहले पुलिस यह पता लगाने में लगी हुई है कि आखिर महिला कौन है? और किस गांव की है. फिलहाल अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है. अनुमान लगाया जा रहा है कि जिसने भी महिला की हत्या की है. वो महिला के साथ दुष्कर्म किया होगा, जिसे महिला पहचानती होगी और साक्ष्य मिटाने के लिए उसने महिला की हत्या कर दी.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा मौत का खुलासा : पुलिस मृतका की शिनाख्त में जुटी है लेकिन अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है. ग्रामीणों से पूछताछ के बाद भी पुलिस को कुछ भी जानकारी हासिल नहीं हो पाई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है या नहीं. फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

'जानकारी मिली की पुल के पानी में एक महिला की लाश पड़ी हुई है. बॉडी हिल रही थी. तब तक वहीं भीड़ लग गई, लाश की पहचान नहीं हो पाई है. डेड बॉडी को हमलोगों ने बाहर निकाल कर, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मामले की जांच की जा रही है.' - लीलाधर पासवान, सिपाही, रुपौली थाना