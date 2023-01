पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया में स्कॉर्पियो और कार की टक्कर (Road Accident In Purnea) में एक युवक की मौत हो गई. इस टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए. दरअसल मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिलोरी पुल के पास तेज रफ्तार की स्कॉर्पियो और कार की आमने-सामने टक्कर में कार सवार व्यक्ति की मौत हो (One Death In Road Accident at Purnea) गई. वहीं, कार पर सवार दूसरा व्यक्ति जख्मी हो गया. स्कॉर्पियो सवार गाड़ी छोड़कर फरार हो गया. घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया.

ये भी पढ़ेंः CCTV फुटेज: इस तरह कार और स्कॉर्पियो के बीच हुई आमने-सामने की भीषण टक्कर

मौके से स्कॉर्पियो चालक फरार: घटना की जानकारी देते हुए मृतक के परिजन ने बताया कि मृतक विभास अपने दोस्तों के साथ पूर्णिया के गुलाब बाग से कार से अपने घर मरंगा थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक आ रहे थें. जैसे ही मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिलोरी पुल के पास पहुंचे विपरीत दिशा से तेज रफ्तार से आ रही है स्कॉर्पियो गाड़ी ने ठोकर मार दी. जिससे दिवस की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वही दूसरा व्यक्ति बुरी तरह जख्मी है. जिनका इलाज पूर्णिया के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में चल रहा है. विभास के परिवार के लिए नया साल का पहला दिन काला दिन बनकर सामने आया. वही स्कार्पियो सवार स्कॉर्पियो को छोड़ घटनास्थल से फरार हो गया.स्थानीय थाने की पुलिस दोनों वाहन को जप्त कर थाने ले गई.



"विभास अपने दोस्तों के साथ पूर्णिया के गुलाब बाग से कार से अपने घर मरंगा थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक आ रहे थें. जैसे ही मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिलोरी पुल के पास पहुंचे विपरीत दिशा से तेज रफ्तार से आ रही है स्कॉर्पियो गाड़ी ने ठोकर मार दी. जिससे दिवस की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वही दूसरा व्यक्ति बुरी तरह जख्मी है. जिनका इलाज पूर्णिया के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में चल रहा है." :-ज्योति कुमार, मृतक के परिजन







यह भी पढ़ें: फोन पर बात करते हुए सड़क पार कर रहा युवक, स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर तो 15 फीट दूर जा गिरा