पूर्णिया: पूर्णिया के सदर थाना (Sadar Police Station of Purnea) क्षेत्र के जलालगढ़ थाना क्षेत्र के काली मंदिर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत (One Died in road accident at Purnea) हो गयी. जबकि बाइक पर सवार पत्नी और मासूम बच्ची बुरी तरह हुए जख्मी मृतक अपनी बच्ची को पूर्णिया मैं डॉक्टर से दिखा वापस अपने गांव ताडाबाड़ी अररिया जिला लौट रहे थे घायल पत्नी और बच्चे का इलाज पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. फिलहाल पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है.

घटना की जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि मृतक चंदन पासवान बाइक से अपनी पत्नी एवं अपनी बच्ची के साथ पूर्णिया इलाज के लिए आए हुए थे. डॉक्टर से दिखा कर वापस अपने गांव अररिया जिला के ताडा बाड़ी लौट रहे थे. जैसे ही पूर्णिया के जलालगढ़ थाना क्षेत्र के काली मंदिर के समीप पहुंचे विदिशा से गलत ट्रैक से आ रही तेज रफ्तार की कार ने बाइक में ठोकर मार दी. ठोकर लगते ही चंदन पासवान की मौत घटनास्थल पर ही हो गई. घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है.

बच्चा बुरी तरह हुआ जख्मी: घटना में उनकी पत्नी और मासूम बच्ची बुरी तरह जख्मी हो गई. जिसे स्थानीय लोगों द्वारा रेफरल अस्पताल लाया गया. डॉक्टर ने फर्स्ट एड कर बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया मेडिकल कॉलेज भेज दिया. जहां पत्नी की स्थिति नाजुक बनी हुई है. वही घटना की जानकारी मिलते ही परिवार वाले भी पूर्णिया पहुंचे. जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि ड्राइवर की लापरवाही और तेज रफ्तार की वजह से सड़क हादसे होते हैं.

