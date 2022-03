पूर्णिया: बिहार में लगातार आपराधिक (Increasing Crime In Bihar) घटनाएं बढ़ रही हैं. बेखौफ अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती देते हुए हत्या और लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला पूर्णिया के टीकापट्टी थाना के घुसर गांव की है जहां बेखौफ अपराधियों ने स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या (Murder of school Director in Purnea) कर दी. वहीं परिजनों ने स्कूल के जमीन मालिक पर हत्या का आरोप लगाया है. फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है.

पूर्णिया में स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या: बता दें कि मृतक का नाम संतोष यादव है. जो 25 साल की लीज पर जमीन लेकर स्कूल चला रहा था. संतोष के परिजनों ने जमीन मालिक मनोज यादव पर हत्या का आरोप लगाया है. बताया जाता है कि संतोष का स्कूल काफी अच्छा चल रहा था जिसमें काफी विद्यार्थी थे. इसी को लेकर जमीन मालिक मनोज की नीयत बदल गई और वो संतोष से जमीन वापस लेकर अपना स्कूल चलाना चाह रहा था. जिसे लेकर वो संतोष से जमीन खाली करने की बात बराबर किया करता था.

जमीन को लेकर परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप: संतोष के परिजनों का कहना है कि उसने 25 साल की लीज पर जमीन लिया है और जमीन पर वो पक्का मकान बनाए हुए हैं. पक्के मकान की लागत मनोज यादव उसे दे देंगे तो वह जमीन खाली कर देगा, नहीं तो लीज का समय पूरा होने के बाद खाली कर देगा. संतोष के परिजन को जानकारी मिली कि संतोष को किसी ने गोली मार दी है और वह मृत अवस्था में स्कूल में पड़ा हुआ है. वहीं घटना की जानकारी स्थानीय थाने की पुलिस को भी दी गई. पुलिस घटनास्थल पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं मृतक के परिजन ने स्थानीय थाने में जमीन मालिक मनोज यादव पर संतोष की हत्या का मामला दर्ज करवाया है. पुलिस जांच में जुट गई है. मगर अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

