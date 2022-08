पूर्णिया: जिले (Crime In Purnea) में मोबाइल छिनतई कर भाग रहे शातिर चोर ( Mobile Theft In Purnea) की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी. चोर की ताबड़तोड़ पिटाई का वीडियो ( Mobile Thief Beaten By People In Purnea) भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग युवक को बेल्ट, डंडे, लात-घूंसे से बेतहाशा पीट रहे हैं. इस दौरान युवक भीड़ से रहम की गुहार लगाता रहा और पीने के लिए पानी भी मांगता रहा लेकिन किसी को भी उस पर दया नहीं आई. युवक को लोगों ने तबतक पीटा जब तक की वह बेहोश नहीं हो गया.

मोबाइल चोरी के आरोप में युवक की पिटाई: मामला केहाट थाना के टैक्सी स्टैंड रोड का है. बताया जाता है कि युवक किसी का मोबाइल छीनकर भाग रहा था, तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया. मामले पर यातायात थानाध्यक्ष OP शर्मा ने बताया कि टैक्सी स्टैंड रोड में दो युवक बिना नंबर की गाड़ी से किसी का मोबाइल छीनकर भाग थे. उसी दौरान बाइक से एक आरोपी गिर गया. जिसके बाद लोगों ने उसको पकड़ लिया और जमकर पिटाई करनी शुरू कर दी. ऐसे में अगर मौके पर पुलिस नहीं पहुंचती तो भीड़ पीट-पीटकर उसकी जान ले लेती.

"किसी का मोबाइल छीनकर दो लोग बिना नंबर प्लेट की बाइक से भाग रहे थे. भागने के क्रम में एक युवक गिर गया. लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक की जान बचाई."- ओपी शर्मा, यातायात थानाध्यक्ष

बेहोश होने तक पीटते रहे लोग: आरोपी मोबाइल चोर को लोगों ने तब तक पीटा जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से डंडे और बेल्ट से उसे बेरहमी से पीटा जा रहा है. इस दौरान कई लोग इसका वीडियो भी बना रहे थे. चोर बार-बार रहम की भीख मांग रहा था लेकिन लोगों का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था.

चोर की पिटाई का वीडियो वायरल: वीडियो में आप देख सकते हैं कि आरोपी चोर बार-बार पानी मांग रहा था पर लोग उसे मारते जा रहे हैं जबकि कुछ लोग वीडियो बनाने में व्यस्त दिखे. मौके पर यातायात थाना की पुलिस ने पहुंचकर आरोपी चोर को पकड़ कर केहाट थाने के हवाले कर दिया गया है. बता दें कि बार-बार मोबाइल छिनतई की घटना से लोगों में चोर और प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश है. कुछ लोगों का कहना है कि अब यह घटना आम हो गई है.