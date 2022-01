पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया में रिंटू सिंह और नीरज झा की हत्या मामले (Rintu Singh and Neeraj Jha Murder Case In Purnea) में मंत्री लेसी सिंह पर आरोप लगाए जाने के विरोध में नाराज जदयू के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को (Submitted Memorandum To SP In Purnea) एसपी दयाशंकर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में जदयू के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री लेसी सिंह की छवि धूमिल करने के आरोप में दोषी परिवार पर कार्रवाई की मांग की है.

वहीं एसपी दयाशंकर से मुलाकात के बाद जदयू प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि बीते 6 जनवरी को पूर्णिया में नीरज कुमार झा की हत्या कर दी गई थी और हत्या के बाद नीरज झा के परिजनों के आने से पूर्व ही बिट्टू सिंह की पत्नी विष्णु प्रिया और सर्वप्रिय ने मीडिया में बयान देकर सीधा लेसी सिंह पर हत्या कराने का आरोप लगाया था. जबकि, परिजनों की ओर से दर्ज प्राथमिकी में मंत्री पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है. इससे स्पष्ट होता है कि सर्वप्रिया और विष्णुप्रिया अनुसंधान को गुमराह करने का प्रयास कर रही थी. जो एक आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है.

JDU प्रतिनिधिमंडल ने एसपी को सौंपा ज्ञापन

जदयू नेताओं ने पुलिस को सौंपे ज्ञापन में कहा कि नीरज की हत्या के बाद सर्वप्रिया और विष्णुप्रिया द्वारा मीडिया में कहा गया है कि नीरज उनके साथ घर में रहता था और देवर समान था. जिससे स्पष्ट होता है कि नीरज झा खुद बिट्टू सिंह एवं उनकी दोनों पत्नी के करीबी रहा है. नीरज झा की हत्या का मुख्य कारण बस स्टैंड से रुपये वसूली का बताया जा रहा है. इस हिसाब से पुलिस अनुसंधान में अगर बस स्टैंड की रंगदारी वसूलने का कारण सामने आता है, तो ऐसे में सर्वप्रिया और विष्णुप्रिया की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए. क्योंकि कहीं, बिट्टू सिंह के जेल में रहने के कारण उनकी दोनों पत्नी आपराधिक गिरोह का नेतृत्व नीरज झा के मार्फत करवा रही थी.



बता दें कि, जदयू प्रतिनिधिमंडल ने पूर्णिया पुलिस अधीक्षक से नीरज हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों की पहचान कर कार्रवाई करने की मांग की है. प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री लेसी सिंह की छवि को धूमिल करने का जमकर विरोध भी किया है.

