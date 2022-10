पूर्णिया : बिहार के पूर्णिया में करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई. किसान अपने खेत ( Farmer going to field in Purnea.) जा रहा था. खेत के ऊपर से गुजरने वाली 11 हजार करंट वाली बिजली की तार अचानक टूट कर गिर गया. जिसकी चपेट में हरे कृष्ण यादव आ गए और उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई. घटना पूर्णिया के जानकीनगर थाना क्षेत्र के लादूगढ़ की है. मृतक की पहचान हरे कृष्ण यादव के रूप में हुई है. परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया. घटना की जानकारी स्थानीय थाने की पुलिस को दी गई. स्थानीय थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच शव को अपने कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.





ये भी पढ़ें : बेगूसराय में करंट की चपेट में आने से महिला की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम

खेत मे लगे फसल को देखने जा रहा था किसान : मृतक के परिजन ने बताया कि हरे कृष्ण यादव किसान है. वह अपने फसल को देखने खेत जा रहा था. खेत से वापस लौटने के दौरान बिजली की तार टूट कर गिर गई. जिसकी चपेट में हरे कृष्ण यादव आ गए और उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई. परिजन ने बताया कि छत के ऊपर से गुजरने वाली बिजली की तार के पोल की दूरी काफी रहने की वजह से यह घटना घटी है. गांव वाले इसकी शिकायत बराबर बिजली विभाग को किया करते थे और लिखित भी शिकायत की थी. मगर विभाग इस तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया और गांव वाले की बात अनदेखी करता रहा. जिस वजह से आज यह घटना घट सामने आई.





"बिजली विभाग की लापरवाही के कारण किसान की मौत हो गई. बिजली की तार के पोल की दूरी काफी रहने की वजह से यह घटना घटी है. इसकी शिकायत बराबर बिजली विभाग को किया करते थे और लिखित भी शिकायत की थी. लेकिन बिजली विभाग के ध्यान नहीं देने के कारण यह घटना हुई. " -रिंकू यादव, मृतक के परिजन





"करंट से किसान की मौत की सूचना मिली. किसान पूर्णिया के जानकीनगर थाना क्षेत्र के लादूगढ़ का निवासी है. बिजली का तार टूट ने कारण यह हादसा हुआ है. शव को अपने कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. " - अजय कुमार, सिपाही





ये भी पढ़ें : पूर्णिया के एक फैक्ट्री में मजदूर की करंट लगने से मौत, दो घायल