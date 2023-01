पूर्णिया में आठ साइबर अपराधी गिरफ्तार

पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया में साइबर अपराधियों के हौसले बुलंद (Cyber Crime In Purnea) हैं. साइबर क्रिमनल रोजाना कहीं ना कहीं साइबर क्राइम को अंजाम देने की (Eight Cyber Criminals Arrested In Purnea) फिराक में जुटे रहते हैं. इसी क्रम में साइबर क्राइम की योजना बना रहे आठ साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि गोंदिया पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब 8 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया. अपराधी साइबर अपराध करने के लिए योजना बना रहे थे. तभी पुलिस ने सभी को पकड़ लिया.

आठ साइबर अपराधी गिरफ्तार : पकड़े गए अपराधियों के पास से पुलिस ने पॉलीमर स्टांप मशीन, पॉलीमर लिक्विड दो बोतल, पॉलीमर रबर शीट, आधार नंबर अंकित करने वाले कागज की पुड़िया में फिंगरप्रिंट, 7 मोबाइल फोन अलग-अलग बैंक के कुल 8 पासबुक और लगभग 23 हजार रुपए नकद बरामद किया है. मिली जानकारी के अनुसार पूर्णिया पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी की कसबा थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं.

अपराध की योजना बना रहे साइबर अपराधी गिरफ्तार : जिसके बाद पूर्णिया के आरक्षी अधीक्षक आमिर जावेद, डीएसपी सुरेंद्र कुमार सरोज के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई. गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. ये सभी तीन पनिया कसबा थाना क्षेत्र में आता है, वहां के मैदान में बैठकर साइबर अपराध की योजना बना रहे थे. पुलिस गिरफ्तारी के बाद पकड़े गए लोगों से जब पूछताछ की गई तो पता चला की ये साइबर अपराधी हैं और साइबर क्राइम की योजना बना रहे थे. जिसको सुनकर पुलिस के वरीय पदाधिकारी हैरान हो गए.

'बायोमेट्रिक्स के जरिए ये लोग साइबर अपराध करते हैं. अभी एक पार्ट को गिरफ्तार किया गया है. सिर्फ आठ लोग को गिरफ्तार किया गया है. इस गैंग का खुलासा करना है. इसके सभी सदस्यों को गिरफ्तार करना है. बाकी फरार साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.' - आमिर जावेद, आरक्षी अधीक्षक