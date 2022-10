पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया में बेखौफ बदमाशों ने लूट की घटना (Loot In Purnea) को अंजाम दिया है. यहां नगर थाना क्षेत्र के कजरा मोड़ के धर्म कांटा के समीप एक सीएसपी संचालक को बाइक सवार दो बदमाशों ने सिर में गोली मारकर करीब पांच लाख रुपये लूट लिए और मौके से फरार (CSP Operator Shot During Robbery In Purnea) हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से घायल CSP संचालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार घायल की हालत खतरे से बाहर है.

यह भी पढ़ें: नालंदा में CSP संचालक से 3 लाख की लूट, हथियार के बल पर अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम

दो की संख्या में आए थे बदमाश: घायल सीएसपी संचालक की पहचान संतोष साह के रूप में हुई है. वह कसबा थाना क्षेत्र के सदबेली पंचायत का रहने वाला है. वह सीएसपी केंद्र का संचालन करता है. ऐसे में पैसा कलेक्शन के लिए पूर्णिया के केके नगर थाना क्षेत्र में गया हुआ था. कलेक्शन कर जब वह अपने भाई के साथ बाइक से अपने घर वापस लौट रहा था. इसी दौरान कजरा मोड़ स्थित धर्म कांटा के समीप बाइक सवार दो बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और लूटने का प्रयास करने लगे.

यह भी पढ़ें: अररिया में CSP संचालक से 2 लाख की लूट, फायरिंग कर फरार हुए अपराधी

विरोध करने पर सिर में मारी गोली: सीएसपी संचालक और उसके भाई ने जब लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने संतोष के ऊपर गोली चला दी. गोली सीएसपी संचालक के सिर में लगी. इसके बाद बदमाश पैसे छीनकर मौके से फरार हो गए. घायल सीएसपी संचालक को इलाज के लिए पूर्णिया सदर अस्पताल लाया गया. डॉक्टरों के अनुसार गोली सिर को छूकर निकल गयी है. ऐसे में घायल की हालत खतरे से बाहर है. फिलहाल मामले की शिकायत पुलिस थाने में की गयी है.