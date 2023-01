घटना के बारे में जानकारी देते मृतका के परिजन

पूर्णियाः बिहार के पूर्णिया में सड़क हादसे में मां-बेटी की मौत (Mother and daughter killed in road accident in Purnia ) हो गई. घटना जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र के बभन चक्का गांव की है. घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सड़क किनारे ठंड को लेकर अलाव ताप रहे थे, इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने पांच लोगों को कुचल दिया. इस घटना में मां-बेटी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए. तीनों को पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद से घर में कोहराम मचा हुआ है.

कार चालक को लोगों ने पकड़ाः घटना 8 बजे सुबह की है. ठंड से बचने के लिए सभी लोग अलाद ताप रहे थे. इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने लोगों को कुच दिया. घटना के बाद लोगों ने कार चालक को पकड़ लिया. इसके बाद पुलिस को को सूचना दी गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई में जुट गई है. इधर अहले सुबह दर्दनाक घटना से गांव में मातम पसर गया है. परिजन प्रशासन से कार्रवाई के साथ मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं. मृतिका की पहचान फूल देवी एवं सावित्री के रूप में हुई है.

"सभी लोग सुबह में अलाव ताप रहे थे. एक ही परिवार के 5 लोगों को सुमो गाड़ी ने रौंद दिया. मरने वाली में मां-बेटी है. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने गाड़ी व चालक को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया." -मृतका का भाई

एक दिन पूर्व भी हुआ हादसाः बता दें कि पूर्णिया में लगातार सड़क हादसा हो रहा है. आए दिन हादसे में लोगों की जान जा रही है. रविवार को भी स्कॉर्पियो और कार में टक्कर हो गई थी. जिसमें एक की मौत हो गई थी. इस टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए थे. दरअसल मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिलोरी पुल के पास तेज रफ्तार की स्कॉर्पियो और कार की आमने-सामने टक्कर में कार सवार व्यक्ति की मौत हो (One Death In Road Accident at Purnea) गई थी. वहीं, कार पर सवार दूसरा व्यक्ति जख्मी हो गया था.घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया था.