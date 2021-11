पूर्णिया: पश्चिम बंगाल से बिहार में शराब तस्करी (Liquor Smuggling in Bihar) को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. इस मामले में मद्य निषेध विभाग एवं पूर्णिया पुलिस की टीम इस गिरोह के सरगना मो. मुर्शीद को गिरफ्तार (Liquor smuggler arrested from Purnea) कर लिया है. पुलिस लंबे समय से इसे तलाश रही थी. उससे पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं. इसमें पता चला है कि पूर्वोत्तर राज्यों से बिहार में शराब की तस्करी (Liquor smuggling From Northeastern States) हो रही है.

इस तस्करी के नेटवर्क में बिहार और दूसरे राज्यों के बड़े तस्कर शामिल हैं. यूपी से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसका नेटवर्क फैला हुआ है. बताया जाता है कि मुर्शीद बंगाल के दालखोला में शराब की फैक्ट्री चलाता था और बिहार के कई जिलों में देसी-विदेशी शराब की आपूर्ति करता था. उसकी गिरफ्तारी को पुलिस को बड़ी कामयाबी मानी जा रही है.

सूत्रों के मुताबिक मद्य निषेध विभाग के डीएसपी ओम प्रकाश सिंह कई महीने से उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे. जिले के एसपी दयाशंकर के निर्देश पर गठित टीम ने मुर्शीद को फिल्मी अंदाज में शुक्रवार की देर रात गिरफ्तार किया. हालांकि इस गिरफ्तारी की औपचारिक पुष्टि नहीं की गयी है. मुर्शीद के खिलाफ बिहार के पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सहरसा सुपौल मधेपुरा, समस्तीपुर, मधुबनी, भागलपुर, मुंगेर, बांका लखीसराय जिले में कई मामले दर्ज हैं.

