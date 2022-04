पटना: बिहार में क्राइम का ग्राफ लगातार (Increasing Crime In Bihar) बढ़ रहा है. बेखौफ अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती देते हुए हत्या और लूट जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला राजधानी पटना के बिक्रम थाना इलाके की है. जहां, बेखौफ अपराधियों ने एक बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या (Murder Of Youth In Patna) कर दी. बच्चों को स्कूल से लाने के लिए बाइक से जा रहे युवक पर अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी. जिसमें दो गोली लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई. वहीं, जमीन विवाद को लेकर युवक की हत्या की आशंका जतायी जा रही है. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

बिक्रम में युवक की गोली मारकर हत्या: मृतक की पहचान बिहटा थाना क्षेत्र के डिहरी गांव निवासी बृजकिशोर शर्मा के पुत्र मुकेश कुमार सिंह के रूप में की गई. घटना के बारे में बताया जाता है कि मुकेश अपने बच्चे को स्कूल से लाने के लिए बाइक से जा रहा था. इसी दौरान बेखौफ अपराधियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी. घटना की जानकारी मिलते ही बिक्रम पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. वहीं, युवक की हत्या के बाद परिजनों में कोहराम मच गया.

लावारिस हालत में पड़ा था शव: वहीं, ग्रामीणों ने बताया कि सिकरिया से मोरियावा जाने वाले रोड में शिवगढ़ गांव के पास एक बाइक लावारिस हालत में सड़क पर खड़ा था. जिसके बाद वहां पहुंचने पर सड़क किनारे खेत में एक युवक का शव पड़ा था. जिसके शरीर में गोली लगी हुई थी. वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक की हत्या सुबह में ही कहीं और की गई थी. जिसके बाद दोपहर में गर्मी की वजह से सड़क या खेत में किसी के ना होने का फायदा उठाकर अपराधियों ने शव को सड़क किनारे फेंक दिया और फरार हो गए. मृतक के पिता बृजकिशोर शर्मा ने बताया कि मुकेश अपने बच्चों को लाने के लिए सुबह 10.30 बजे अपने बाइक से बिक्रम के मोरियामा गांव जा रहा था. इसी दौरान सूचना मिली कि उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है. साथ ही उन्होंने ने कहा कि उनके बेटे की हत्या जमीन विवाद में की गई है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: पूरे मामले में बिक्रम थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि शिवगढ़ गांव के पास एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए पटना एम्स भेज दिया गया है. हालांकि, हत्या के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. मृतक के परिजनों के तरफ से लिखित आवेदन आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

