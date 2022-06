पटना(बिहटा): राजधानी पटना में अपराध (Crime In Patna) का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है. एक तरफ जहां प्रशासन अपराध पर लगाम लगाने के लिए कई करवाई कर रही है. वहीं, दूसरी ओर अपराधी पुलिस को चुनौती देते हुए आए दिन लूट और हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला पटना से सटे बिहटा थाना क्षेत्र के कन्हौली बाजार का है. जहां दिनदहाड़े एक युवक की चाकू से मारकर हत्या (Youth killed by stabbing in Bihta) कर दिया गया. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

ये भी पढ़ें-VIDEO: चलती बुलेट में पीछे बैठे शख्स ने राइडर को मारी गोली, गिरते ही कनपटी भी उड़ाई

चाकू मारकर युवक की हत्या: घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई. मृतक युवक की पहचान कन्हौली गांव निवासी रमेश राम का 17 वर्षीय पुत्र विकाश कुमार उर्फ गोरख कुमार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि युवक बिहटा के कन्हौली बाजार स्थित एक मुर्गा दुकान पर मुर्गा लेने गया हुआ था. इसी दौरान दुकान पर पहले से मौजूद नेउरा थाना क्षेत्र के मनीष कुमार नामक युवक से कहा सुनी हो गया और बातों-बातों में मनीष ने विकास पर चाकू से हमला कर दिया. जिससे युवक घायल हो गया. आनन-फानन में युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

परिजनों ने दर्ज कराया मामला: घटना को लेकर मृतक के पिता रमेश राम ने स्थानीय थाना में आवेदन दिया है. जिसमें उन्होंने बताया है कि बताया कि "मेरा पुत्र विकास कुमार ऑटो चलाकर घर पर पहुंचा था. इसी क्रम में गांव के कुछ युवकों ने बुला कर उसे मुर्गा पार्टी करने को लेकर कन्हौली बाजार पर मुर्गा खरीदने गए थे. मुर्गा दुकान पर पहले से मौजूद मनीष कुमार नामक युवक से कुछ बातों को लेकर लड़ाई हो गया. लड़ाई इस कदर बढ़ गया कि देखते ही देखते मनीष कुमार ने हमारे लड़के विकास कुमार पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. जहां अस्पताल में उसकी मौत हो गई."

"लगभग तीन बजे आसपास हमें सूचना मिली कि छोटे भाई गोरख को कुछ लोगों ने चाकू मारकर घायल कर दिया. जिसके हम अस्पताल पहुंचे. जहां उसकी मौत हो गई थी. हत्या क्यों कि गई है इसका पता नहीं चल रहा है. गोरख कुमार ऑटो चलाकर अपना जीवन यापन करता था."- विनय कुमार, मृतक का भाई

दो लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार: घटना की पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि कन्हौली बाजार में एक युवक की हत्या का सूचना मिली. जिसके बाद पुलिस अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस मामले में दो लोगो को हिरासत में लिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि युवक की हत्या चाकू से हुई है या गोली लगने से. हालांकि, युवक के शरीर के ऊपर गोली के निशान दिख रहे हैं. लेकिन परिवार के तरफ से थाने में चाकू से मारकर हत्या करने का आवेदन मृतक के पिता के तरफ से दिया गया है.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP