पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है. इस योजना का तहत युवाओं को उद्योग के लिए 10 लाख का ऋण उपलब्ध कराया जाता है. इस बार प्रदेश के 64 हजार युवाओं ने इस योजना के तहत ऋण लेने के लिए उद्योग विभाग में आवेदन किया है. आवेदनों की संख्या को देखते हुए सरकार ने लाभर्थियों की संख्या 8000 हजार से बढ़ाकर 16 हजार कर दी है.

बता दें कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत प्रदेश के 64000 युवाओं ने उद्यम लगाने के लिए उद्योग विभाग के पास आवेदन किया है. आवेदकों की दिलचस्पी को देखते हुए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Husain on Loan for Entrepreneurs) ने लाभर्थियों का कोटा बढ़ाने का फैसला लिया है. इस वर्ष सरकार ने 8000 लोगों को इस योजना के तहत चयनित करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन भारी संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर इसे बढ़ाकर 16 हजार (16 Thousand Entrepreneurs Selected for Loan in Bihar) कर दिया गया.

युवा उद्यमी योजना पर रिपोर्ट.

वहीं, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की लाटरी लगाकर कल 16 हजार लोगों को चुना जाएगा. उसकी लाइव स्क्रीनिंग होगी. सब कुछ ऑनलाइन होगा कोई भी प्रक्रिया को देख सकता है. 64 हजार आवेदन आ गया है. हमें 8 हजार को ऋण देना था, लेकिन डबल करके उनको सेलेक्ट कर रहे हैं. एक उद्यमी को लोन देंगे तो वह 10 लोगों को रोजगार देगा. 16 को देंगे तो 1 लाख 60 हजार को रोजगार मिलेगा. यह सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है.

