पटना: बिहार में अपराध अपने चरम पर है. लगातार हत्या और लूट जैसी घटनाएं (Crime In Patna) सामने आ रही हैं. इस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन भी सख्त कार्रवाई करने में जुटी है. इसी कड़ी में राजधानी पटना से सटे रानीतालाब थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रिवाल्वर और जिंदा कारतूस (Youth Arrested With Weapons In Patna) के साथ दो युवक को गिरफ्तार किया.



दरअसल रानीतालाब पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के बरदा गांव में अपराध की योजना बना रहे दो युवक देखे गए हैं. जिसके बाद पुलिस टीम गठित कर छापेमारी के लिए गांव पहुंची. जहां मौके से दो युवक को गिरफ्तार किया गया. जांच के क्रम में युवक के पास से एक रिवाल्वर और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया. साथ ही एक बाइक भी पुलिस ने मौके से जब्त किया. बताया जाता है कि गिरफ्तार दोनों युवक पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र सीतामणिपुर मौला के रहने वाले हिमांशु कुमार और रितिक कुमार हैं.

पुलिस गिरफ्तारियों से पूछताछ के बाद उनके अपराधिक इतिहास भी खंगालने में जुट गई है. वहीं रानीतलाब थाना एसआई विजय कुमार ने बताया कि थानाअध्यक्ष विमलेश कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि बरदा गांव में दो युवक किसी अपराध की योजना बना रहे हैं. जिसके बाद कार्रवाई कर दो युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया. फिललहाल दोनों युवकों को जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.



