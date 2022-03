पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों जन संवाद यात्रा पर हैं. ऐसे में सीएम ने पुनपुन और धनरूआ का दौरा (CM Nitish Kumar Tour Of Punpun and Dhanarua) कर लोगों की समस्याएं सुनीं. सीएम जनसंवाद यात्रा के दौरान धनरूआ के ससौना गांव में पहुंचे तो सबसे पहले महिलाओं से रूबरू हुए. महिलाओं ने नीतीश कुमार (Women complain to CM Nitish Kumar regarding liquor) के समक्ष शराबबंदी का मुद्दा उठाया. सीएम से महिलाओं ने शिकायत करते हुए कहा कि आज भी दोगुने रफ्तार से अवैध शराब धड़ल्ले से बनाई जा रही है.

पढ़ें: नालंदा में CM नीतीश की जनसंवाद यात्रा, रहुई में लोगों से बोले- 'मैं आपको कभी नहीं भूल सकता..'

सीएम से महिलाओं ने की शिकायत: महिलाओं ने बताया कि शराब को लेकर शिकायत करने के लिए जब हम पुलिस को कॉल करते हैं तो पुलिस पदाधिकारी संज्ञान नहीं लेते हैं. सीएम ने महिलाओं की बातों को गंभीरता से सुनने के बाद अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को जमकर लताड़ा और अविलंब इस पर कार्रवाई करने के आदेश दिए. इस बाबत महिलाओं ने सीएम नीतीश कुमार को लिखित आवेदन भी दिया. धनरूआ की मुखिया रानी कुमारी ने कहा कि धनरूआ के आसपास कई गांव में धड़ल्ले से शराब बनाई जा रही है. सीएम से शिकायत की गई है. मामले को लेकर सीएम ने पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया है.

पढ़ें- पटना में नशे की हालत में CEO गिरफ्तार, फ्लैट से कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में शराब बरामद

सीएम नीतीश ने अधिकारियों को लताड़ा: शराबबंदी को सख्ती से लागू करने को लेकर सीएम नीतीश कुमार गंभीर हैं. लेकिन जब महिलाओं ने उनसे शिकायत की और बताया कि अब भी शराब बिक रही है तो सीएम को गुस्सा आ गया. मुख्यमंत्री ने अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को पहले तो गुस्से में देखा और फिर कहा कि देखिए महिला क्या बोल रही है अविलंब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए.

सीएम नीतीश कुमार की जन संवाद यात्रा: बता दें कि सीएम की जनसंवाद कार्यक्रम विभागीय नहीं बल्कि निजी कार्यक्रम है. जदयू के राष्ट्रीय सचिव रविंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री अपने पुराने संसदीय क्षेत्र के लोगों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं. ऐसे में आज सीएम ने फुलवारी के राजघाट नवादा से यात्रा की शुरुआत की र पुनपुन होते हुए धनरूआ गए. धनरूआ के ससोना गांव में उन्होंने लोगों से मुलाकात की.



बिहार में लागू है आचार संहिता: बता दें कि बिहार में 24 एमएलसी सीटों पर चुनाव (Elections on 24 MLC seats in Bihar) होना है और उसके लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है. इसके कारण आचार संहिता भी लगा हुआ है. इसलिए मुख्यमंत्री ने इसे निजी कार्यक्रम घोषित कर रखा है, इस यात्रा के दौरान कोई बड़ा आयोजन नहीं हो रहा है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP