पटना: बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान समेत कई राज्यों में तापमान में तेजी से इजाफा (Weather Update Of Bihar) हो रहा है. बढ़ता तापमान मार्च के महीने में ही लोगों को सताने लगा है. बिहार की बात करें तो यहां मार्च के अधिकतम तापमान ने बीते 11 वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिया है. पिछले 24 घंटे में बिहार की राजधानी पटना सबसे गर्म प्रदेश रहा. यहां गुरुवार को अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री दर्ज किया गया है. अगर मार्च 2010 की बात की जाए तो राजधानी का तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. मौसम विभाग (Meteorological Center Patna) के मुताबिक, प्रदेश का पारा बहुत जल्द 41 डिग्री सेल्सियस के पार होने का पूर्वानुमान है.

तापमान में कोई विशेष बदलाव नहींः मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिकों ने जानकारी दी कि गुरुवार के प्राप्त संख्यात्मक मॉडल एवं मौसमी तस्वीर से मालूम होता है कि प्रदेश भर में सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक पछुआ हवा का प्रवाह बना हुआ है. जिस की गति 5 किलोमीटर से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की है. इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश का मौसम अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना होगा. मौसम में अभी कोई उल्लेखनीय बदलाव के आसार नहीं है. आने वाले दो दिनों तक प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की उम्मीद नहीं है.

राजधानी में बढ़ती सूरज की तपिश: बिहार के लोगों को इस बार मार्च महीने में सामान्य से अधिक गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. सुबह से लेकर शाम तक चिलचिलाती धूप के कारण लोग घरों से कम निकल रहे हैं. आवश्यक कार्य पड़ने पर ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं. दोपहर में तापमान अधिक होने से सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है. लोग अभी से ही गर्मी की वजह से परेशान हैं. मौसम वैज्ञानिक के अनुमान है कि लोगों को आने वाले कुछ दिनों तक उमस भरी गर्मी से निजात नहीं मिलने वाला है.

आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया अलर्ट: वहीं, बिहार में लगातार बढ़ रहे भीषण गर्मी (Weather Update Of Bihar) को लेकर बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने कई विभागों को अलर्ट (Disaster Management Issue Alert For Heatwave In Bihar) रहने का निर्देश दिया है. आपदा प्रबंधन विभाग ने अपने अपने स्तर से संभावित भीषण गर्मी और लू से निपटने को लेकर पुख्ता इंतजाम करने का विभागों को निर्देश दिया गया है. अस्‍पतालों को खासतौर पर सतर्क और पूरी तरह से तैयार रहने को कहा गया है.

''5 से 6 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान नहीं है. बारिश के बाद मौसम के तापमान में गिरावट होती है, लेकिन अभी तापमान में गिरावट का अनुमान नहीं है. मार्च के महीने में तापमान में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अप्रैल माह में भी तापमान अभी के बराबर रहेगा. 1-2 डिग्री तापमान बढ़ने का अनुमान है, लेकिन स्थिति सामान्य ही रहेगी.''- आनंद शंकर, मौसम वैज्ञानिक

भीषण गर्मी झेलने के लिए रहना होगा तैयार: मौसम विभाग के वैज्ञानिक आनंद शंकर ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि दो सप्ताह तक अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. उन्होंने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में 36 से 39 डिग्री तक तापमान रहा है. होली के बाद से तापमान में तीन से चार डिग्री बढ़ोतरी हुई है जो सामान्य डिग्री से कहीं ज्यादा है. एक सप्ताह पूरे प्रदेश में तापमान अप एंड डाउन होता रहेगा. उम्मीद की जा रही है कि इस साल गर्मी और बढ़ेंगा. लोगों को इस साल और गर्मी झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए.

