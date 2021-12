पटना: पीएमसीएच बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और यहां पूरे प्रदेश से लोग इलाज कराने आते हैं. लेकिन पीएमसीएच में गंदगी (Patient Facing Problem In Pmch) की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. अस्पताल के राजेंद्र (Water Logging At Rajendra Surgical Ward Of PMCH) सर्जिकल ब्लॉक परिसर में गंदे पानी के जलजमाव की वजह से मच्छर का प्रकोप बढ़ गया है और दुर्गंध की समस्या भी गंभीर हो गई है. राजेंद्र सर्जिकल ब्लॉक के ए बी वार्ड के विभिन्न कमरों में एडमिट मरीजों को दुर्गंध और मच्छर के प्रकोप की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

पीएमसीएच के राजेंद्र सर्जिकल ब्लॉक के ए बी में एडमिट वृद्ध महिला की परिजन मुन्नी देवी ने बताया कि, उनकी सास का पीएमसीएच में इलाज चल रहा है, और वह यहां पिछले 3 दिनों से एडमिट हैं. उन्होंने बताया कि, वार्ड के बगल में ही गंदे पानी का भारी जलजमाव है. और इस वजह से दुर्गंध बहुत आती है इसके अलावा मच्छर कभी प्रकोप बहुत रहता है. शाम होते ही मच्छर का प्रकोप बहुत अधिक बढ़ जाता है.

पीएमसीएच के सर्जिकल वार्ड के पास जलजमाव

वहीं, मरीज की परिजन ने बताया कि, पीएमसीएच में मच्छरों के प्रकोप की वजह से मच्छर वाली अगरबत्ती जलाकर रहना पड़ता है, और इस वजह से सांस लेने में भी परेशानी होती है. उन्होंने बताया कि, मास्क पहनने के बावजूद भी काफी दुर्गंध रहती है. अस्पताल की तरफ से रूम फ्रेशनर का छिड़काव भी नहीं किया जाता है. उन्होंने बताया कि, हालांकि मरीज का कमरा काफी साफ रहता है और सुबह शाम फेनाइल से पोछा लगता है, लेकिन बगल में गंदगी होने की वजह से परेशानी बहुत हो जाती है.



पीएमसीएच में गंदगी के वजह से मरीजों को होने वाली समस्या नई नहीं है. राजेंद्र सर्जिकल वार्ड के अंदरूनी परिसर के साथ-साथ बाड़ी परिसर में भी गंदगी काफी अधिक रहती है. हाल के दिनों में बिहार में डेंगू का प्रकोप भी बढ़ा हुआ है और कोरोना का भी खतरा बना हुआ है. ऐसे में सरकार के तरफ से स्वच्छता पर विशेष बल दिया जा रहा है और इसी बीच पीएमसीएच की तस्वीरें सरकार के दावों की पोल खोल रही है. राजेंद्र सर्जिकल वार्ड की ए बी ब्लॉक में ऐसे मरीज एडमिट होते हैं जिन मरीजों का सर्जरी होना होता है या फिर सर्जरी हुआ होता है.

