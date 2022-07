पटना: बिहार विधानसभा (Voting In Bihar Assembly For Presidential Election) में बिहार के विधायकों के लिए वोटिंग की व्यवस्था की गई है. 10:00 बजे से है बिहार के विधायकों का आना शुरू हो गया है. सभी मंत्री और विधायक लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे. बिहार की उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ( Renu Devi Casts Vote For Presidential Election) , श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ( Jivesh Mishra Casts Vote For Presidential Election), कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने देश के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट कास्ट किया. वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के दिए बयान पर श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने निशाना साधा है.

राष्ट्रपति चुनाव के लिए डिप्टी सीएम रेणु देवी ने किया वोट: उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है. हमारी संस्कृति और संस्कार को अक्षुण रखने के लिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है. उम्मीदवार एक महिला है, महिला सृष्टि की दाता है. निश्चित रूप से द्रौपदी मुर्मू आगे रहेंगी.

"विपक्ष का बयान कोई मायने नहीं रखता है. एक व्यक्ति अगर नहीं समझ सकता है कि एक महिला सृष्टिकर्ता है. भारत में महिला को अर्धनारीश्वर माना है, परमपूज्य माना है."- रेणु देवी, उपमुख्यमंत्री, बिहार

मंत्री जीवेश मिश्रा ने तेजस्वी पर किया हमला: समाज के अंतिम व्यक्ति को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाने का जो वक्त है इसपर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ( Minister Jivesh Mishra On Tejashwi Yadav) को ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए. तेजस्वी को द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आना चाहिए था. जिस प्रकार से एनडीए ने फैसला लिया कई राज्यों के सीएम ने उसका समर्थन किया.

"नेता प्रतिपक्ष को भी विचार करना चाहिए था. जो बयान उन्होंने दिया है वो हास्यास्पद है. उसकी चारों तरफ निंदा हो रही है."- जीवेश मिश्रा, श्रम संसाधन मंत्री, बिहार

"बहुत खास और ऐतिहासिक दिन है. जब द्रौपदी मुर्मू जीत रही हैं तो अपील क्यों किया जा रहा है. हम खुद महिला हैं."- प्रतिमा कुमारी, कांग्रेस विधायक

द्रौपदी मुर्मू पर तेजस्वी यादव का तंज: इससे पहले शिवहर में मीडिया से बात करते हुए दो दिन पहले तेजस्वी ने कहा था, "राष्ट्रपति भवन में मूर्ति की जरूरत नहीं है. आपने यशवंत सिन्हा जी को तो आपने हर जगह बोलते हुए सुना होगा, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से जो राष्ट्रपति दी गई है. हालांकि छोटा मुंह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए लेकिन हमने कभी नहीं सुनी और हमको नहीं लगता कि आप लोग भी कभी उनकी आवाज सुनी होगी. जब से उम्मीवार बनीं हैं, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की हैं उन्होंने"



राष्ट्रपति चुनाव में बिहार के 56 सांसद लेगें हिस्सा : राष्ट्रपति चुनाव में बिहार के कुल 56 सांसद हिस्सा लेगें और विधायकों की संख्या 243 है. वोट के लिहाज से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जदयू की भूमिका भी अहम है. बिहार के एक विधायक का वोट वैल्यू 173 है. इस हिसाब से देखें तो विधायकों का वोट वैल्यू 42,039 है. वहीं, राज्यसभा और लोकसभा के सांसद का वोट वैल्यू 700 है. बिहार में 56 सांसद हैं, इसलिए सांसदों का वोट वैल्यू 39,200 है. बिहार में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल 81,230 वोट हैं. वोट के लिहाज से एनडीए की स्थिति मजबूत दिख रही है. जदयू, बीजेपी, हम और रालोजपा का वोट मिला दें, तो कुल मिलाकर 55,398 वोट होते हैं. दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो, महागठबंधन के पास कुल मिलाकर 24,130 वोट है और इसमें अगर एआईएमआईएम के 5 विधायकों का वोट जोड़ दिया जाए तो विपक्ष के पास वोटों की संख्या 24,968 हो जाती है. अब एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो चुके हैं.