पटना: बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए हाल ही में उपचुनाव हुए और दोनों सीटें एनडीए के पक्ष में गई. मुजफ्फरपुर की बोचहा विधानसभा सीट (Bochaha Assembly Seat of Muzaffarpur) पर भी चुनाव होना हैं. बोचहा सीट को लेकर बीजेपी और वीआईपी आमने-सामने (VIP and BJP face to face on Bochaha By Election) हैं, दोनों की ओर से सीट पर दावा किया जा रहा है.

बता दें कि वीआईपी पार्टी के विधायक मुसाफिर पासवान के निधन के बाद बोचहा विधानसभा सीट खाली हुई है. पारंपरिक सीट होने के चलते बीजेपी भी बोचहा सीट पर दावा कर रही है. मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने भी कहा कि बोचहा सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा. दरअसल, बोचहा विधानसभा सीट भले ही अभी वीआईपी के कब्जे में है और पार्टी दावा भी कर रही है, लेकिन बीजेपी की प्रदेश महामंत्री बेबी देवी बोचहा सीट पर एक बार चुनाव जीत चुकी हैं और उसी आधार पर बीजेपी बेबी देवी को वहां से उम्मीदवार बनाना चाहती है.

बोचहा सीट को लेकर बीजेपी और वीआईपी आमने सामने

''बोचहा सीट पर चुनाव कौन लड़ेगा और प्रत्याशी कौन होगा, इस पर फैसला तो प्रदेश नेतृत्व को करना है. लेकिन, बोचहा सीट पर हमारा दावा मजबूत है और बेबी देवी के रूप में हमारे पास मजबूत उम्मीदवार भी है. हम वह सीट जीत सकते हैं, वीआईपी पार्टी से बातचीत चल रही है.''- विनोद शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता

''बोचहा हमारी सीट है और सीट को छोड़ने का कोई आधार नहीं है. हम वहां से प्रत्याशी खड़े करेंगे और हमारी जीत भी होगी. बीजेपी के नेताओं के बयान का कोई मतलब नहीं है.''- दिव्य ज्योति, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वीआईपी

ये भी पढ़ें- बिहार में खेला होबे! मुकेश सहनी से मिलने पहुंचे तेजस्वी के 'खास दूत', बाहर निकलकर कह दी ये बात

वहीं, कांग्रेस पार्टी ने एनडीए में खींचतान पर चुटकी (Congress statement on tussle in NDA) ली है. पार्टी प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि बीजेपी ने मुकेश सहनी को हाशिए पर ला दिया है. आज तक वह विधायक दल की बैठक नहीं भुला पाए हैं. उनके विधायक बीजेपी के साथ रहते हैं. उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी लगातार मुकेश सहनी को अपमानित करने का काम कर रही है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP