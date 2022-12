पटनाः बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की किडनी का ट्रांसप्लांट (Lalu Prasad Yadav Kidney Transplant) हो गया है. सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में बेटी रोहिणी आचार्य ने उनको अपनी एक किडनी डोनेट की. उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के ट्वीट कर जानकारी दी थी कि दोनों स्वस्थ हैं. अब लालू यादव का एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने हाथ हिलाकर All is well के संकेत दिये हैं.

सिंगापुर से लालू यादव का VIDEO जारी.

दुआओं के लिए साधुवादः इससे पहले तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की जानकारी दी थी. साथ ही उन्होंने लोगों को उनकी प्रार्थनाओं और दुआ के लिए धन्यवाद दिया था. तेजस्वी यादव ने ट्वीट में वीडियो क्लीप भी डाला था, जिसमें लालू प्रसाद को आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा था. वीडियो साझा करते हुए तेजस्वी ने लिखा था-

'पापा का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफलतापूर्वक होने के बाद उन्हें ऑपरेशन थियेटर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया. डोनर बड़ी बहन रोहिणी आचार्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों स्वस्थ हैं. आपकी प्रार्थनाओं और दुआओं के लिए साधुवाद'

रोहिणी आचार्य ने लालू को किडनी दान किया: लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को एक किडनी दान की है. रोहिणी अपने पति और बच्चों के साथ सिंगापुर में रहती हैं. पिछले दिनों लालू प्रसाद सिंगापुर गए थे, जहां डॉक्टरों ने उनके कई परीक्षण किए. उनके साथ, रोहिणी ने भी डोनर के रूप में परीक्षण किया और डॉक्टरों ने प्रत्यारोपण के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी.

बेटी रोहिणी आचार्या ने की दुआ करने की अपील: रोहिणी आचार्या ने ऑपरेशन से पहले लोगों से अपने पिता लालू यादव के लिए दुआ करने की अपील की थी. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि जिन्होंने लाखों लोगों को आवाज दी है उनके लिए वो लोग आज मिलकर दुआ करें. साथ ही सोमवार सुबह-सुबह लिखा था- "Ready to rock and roll, Wish me a good luck."