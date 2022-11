पटनाः केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (vacancy in CRPF) ने 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए हेड कांस्टेबल के 322 पदों पर भर्ती (vacancy of 322 Head Constable Post in CRPF) निकाली है. इसके लिए पूरे भारत से प्रतिभाशाली अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं. डिफेंस जॉब के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए यह सुनहरा मौका है. जॉब से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.crpf.gov.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

12 वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्यः सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल वैकेंसी 2022 के लिए योग्य पुरुष और महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा. अभ्यर्थियों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से दसवीं के साथ-साथ 12 वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है.

न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्षः अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, वहीं अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है. आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की आखिरी तिथि 15 दिसंबर 2022 है.

आईबीपीएस में भी निकली है वैकेंसीः वहीं, इससे पहले आईबीपीएस में वैकेंसी (Vacancy in IBPS) निकाली गई है. स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 710 पदों इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन मोड में आवेदन डाल सकते हैं. आवेदन करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक, बीटेक या फिर इसके समकक्ष की डिग्री अनिवार्य है. आवेदन करने की आखिरी तिथि 21 नवंबर 2022 है. इस नौकरी में सीबीटी एक्जाम में प्रदर्शन के अनुसार कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक जैसे 10 बैंकों में रिक्तियां भरी जाएंगी. 24 दिसंबर और 31 दिसंबर को ऑनलाइन मोड में प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा.