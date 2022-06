पटना (मसौढ़ी): राजधानी (Crime In Patna) में दो लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई है. मामला गौरीचक थाना क्षेत्र (Gaurichak Police Station) के बरावा गांव (Barawa Village Masaurhi) का है. गांव के बधार से दो लोगों की लाश बरामद हुई है. पुलिस का कहना है कि दोनों की गोली मारकर हत्या (Two People Shot Dead In Patna) की गई है और शव को बधार में फेंक दिया गया.

दो लोगों की गोली मारकर हत्या: बरारा गांव के बधार से दो लोगों के शव मिलने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने बधार में दो शवों को देखा जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई. देखते ही देखते आग की तरह यह खबर आस पास के गांवों में भी फैल गई जिसके बाद लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. सूचना के बाद मौके पर पहुंची गौरीचक पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

मृतकों की पहचान करने में जुटी पुलिस: पूरे मामले में गौरीचक थानाध्यक्ष लाल मुनी दुबे ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर हमलोगों ने घटनास्थल से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल दोनों की पहचान नहीं हो पाई है. प्रथम दृष्टिकोण से यही प्रतीत होता है कि दोनों लोगों की हत्या गोली मारकर कहीं और की गई है और फिर शव को यहां लाकर फेंक दिया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78