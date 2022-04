पटना: बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण साह (Bihar Tourism Minister Narayan Sah) बुधवार को मसौढ़ी पहुंचे. जहां ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देवघर में जिस तरह से रोपवे दुर्घटना हुई है. उसे देखते हुए बिहार में कुल 5 जगहों पर बन रहे रोपवे निर्माण कार्य को रोककर सर्वेक्षण (Ropeway survey in Bihar) किया जा रहा है. सर्वेक्षण के माध्यम से पता चलेगा कि कहां पर क्या त्रुटि है? उनकी सरकार पूरे बिहार में पर्यटन को बढ़ावा (Promotion of tourism in Bihar) दे रही है. इसके साथ ही जगह-जगह पर्यटन क्षेत्र को चिह्नित किया जा रहा है. जिससे आने वाले समय में उसका विकास हो सके. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 2025 तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे. अभी मंत्रिमंडल विस्तार के कोई आसार नहीं हैं.

ये भी पढ़ें- पूर्व MP अरुण कुमार ने शुरू की संविधान बचाओ-बिहार बचाओ पदयात्रा, बोले- प्रदेश में कानून-व्यवस्था दयनीय

सरकार पर्यटन को बढ़ावा दे रही है: पर्यटन मंत्री नारायण साह ने कहा कि सरकार पर्यटन को बढ़ावा दे रही है. इसके अलावा सरकार पूरे बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में हर जगह बढ़-चढ़कर काम कर रही है. जिसमें बोधगया, जहानाबाद, अरवल, दरभंगा समेत कई अन्य स्थान शामिल हैं. वहीं, देवघर में रोपवे दुर्घटना पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बिहार में कुल 5 जगहों पर बन रहे रोपवे कार्य के निर्माण कार्य को बंद करने का आदेश दिया गया है. सभी जगह सर्वेक्षण टीम जांच की जा रही है. जांच के बाद वहां निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा.

बिहार में जगहों पर बन रहा 5 रोपवे: उन्होंने कहा कि बिहार में बन रहे 5 जगहों पर रोपवे के कार्य को रोककर एक सर्वेक्षण टीम गठित की गयी है और उसे जांच का आदेश दिया गया है. जिन स्थानों पर जांच हो रही है उसमें रोहतास, सासाराम और गया शामिल है. पर्यटन के क्षेत्र में हो रहे काम में जहानाबाद की पहाड़ी, बोधगया के सभी शामिल है. वहीं, गया में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा समेत पर्यटन के विकास के लिए राशि निर्गत करने का आदेश दिया गया है.

ये भी पढ़ें- बोचहां विधानसभा उपचुनाव: जातीय समीकरण के सहारे RJD की मजबूत दावेदारी, BJP ने भी ठोका दावा

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP