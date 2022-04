हमले के बाद अब CM नीतीश की सुरक्षा होगी और सख्त, वर्मा आयोग की अनुशंसा का होगा पूरी तरह से पालन

बख्तियारपुर में सीएम नीतीश कुमार पर हमला (Attack on Nitish Kumar) के बाद प्रशासन ने उनकी सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है. अब वर्मा आयोग की अनुशंसा (Recommendation of Verma Commission) का पूरी तरह से पालन किया जाएगा. इसके तहत सीएम के सभी कार्यक्रम में पहले से कंटिजेंसी प्लान बनाकर रखने को कहा गया है ताकि कभी भी जरूरत पड़ने पर इसका पालन किया जा सके.

दर्दनाक! महिला की हत्या कर लाश के किए टुकड़े.. शव को बनाया मछलियों का चारा}

छपरा में महिला का शव बरामद (Woman Dead Body Found in Chapra) हुआ है. पोखर में कई टुकड़ों में तैरती लाश मिली (Dead Body Found Floating in Many Pieces in Puddle) है. पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है. हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है.

सिवान में बोलेरो ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर, गर्भवती के पेट में पल रहे बच्चे समेत 3 की मौत

सिवान में तेज रफ्तार बोलेरो ने ट्रक में टक्कर मारी (Bolero Hit Truck in Siwan) है. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं. सभी लोग इलाज कराने उत्तर प्रदेश के देवरिया जा रहे थे. वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है.

बिहार में आपके शहर में कितने का मिल रहा पेट्रोल-डीजल? जानें आज का नया रेट

बिहार में पेट्रोल-डीजल की कीमत (Petrol Diesel Price Today) नई ऊंचाई पर पहुंच गई है. पटना में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी दर्ज हुई है. अबतक 18 दिन में पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 12 रुपये से अधिक का इजाफा हुआ है. बिहार के सभी जिलों में पेट्रोल-डीजल के दामों में भारी उछाल आया है. कई जिलों में राहत भी मिली है, जो इस प्रकार है..

बेऊर जेल में छापा: मोकामा MLA अनंत सिंह की खातिरदारी में लगे थे 9 सेवादार, सेल में सेलफोन से बात करते थे 'बाहुबली विधायक'

पटना के बेउर जेल (Beur jail In Patna)में कई वार्डो में हुई सघन छापेमारी. कई सामान किये गये बरामद, मोकामा विधायक अनंत सिंह के भी वार्ड में की गई छापेमारी. पढ़े पूरी खबर..

पुलिस की लापरवाही के कारण छपरा सदर अस्पताल से कैदी फरार, टूटे हुए ग्रिल का फायदा उठाकर भागा

छपरा सदर अस्पताल से कैदी फरार (Prisoner Escaped From Chapra Sadar Hospital) होने के बाद पुलिस-प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. साथ ही वहां मौजूद सिपाही की भूमिका भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि उसे जानकारी दी थी कि ग्रिल टूटा हुआ है, इसके बावजूद उसने लापरवाही बरती.

पीएस मिन्हास बने गया ऑफिसर्स ट्रेनिंग सेंटर के समादेशक, प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से हो चुके हैं सम्मानित

लेफ्टिनेंट जनरल पीएस मिन्हास (Lt Gen PS Minhas) ने बुधवार को अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, गया के दसवें समादेशक के रूप में पदभार संभाला. जनरल ऑफिसर भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र रह चुके है. प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है. पढ़ें पूरी खबर..

पंचतत्व में विलीन हुए मुंगेर के लाल शहीद विशाल कुमार, 4 साल की बेटी ने दी मुखाग्नि

कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए मुंगेर के लाल विशाल कुमार का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया (Martyr Vishal Kumar Cremated With State Honors) गया. भागलपुर जिले के सुल्लतांनगंज स्थित अजगैवीनाथ घाट पर नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी गई. शहीद जवान के बेटी ने उन्हें मुखाग्नि दी. इस दौरान जिलाधिकारी भी उपस्थित रहे. पढ़ें पूरी खबर..

पटना सिटी में अवैध शराब के धंधे के चलते गोली मारकर हत्या.. पार्टनर ने ही गोलियों से भूना

पटना सिटी में युवक की हत्या (Youth Shot Dead In Patna City) कर दी गई. आलमगंज थाना क्षेत्र के नीम की भट्ठी इलाके में वर्चस्व की लड़ाई में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर युवक की हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. पढ़ें पूरी खबर..

Bihar MLC Election: एमएलसी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज, सुरक्षा के किये गये कड़े इंतजाम

मुजफ्फरपुर: चार अप्रैल को हुए बिहार एमएलसी मतदान की मतगणना (Counting of Bihar MLC Elections In Muzaffarpur) आज कड़ी सुरक्षा की बीच जारी है. मुजफ्फरपुर में एमएलसी चुनाव (MLC Elections In Muzaffarpur) में एनडीए समर्थित जदयू के तरफ से उम्मीदवार बनाए गए दिनेश प्रसाद सिंह चौथी बार अपनी भाग्य आजमा रहे है, वहीं राजद की ओर से शंभू सिंह उम्मीदवार हैं. वहीं कांग्रेश के तरफ से अजय यादव को टिकट दिया गया है. इस मैदान में तीन उम्मीदवार निर्दलीय भी है. यहां एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी का पलड़ा भारी है और प्रतिस्पर्धा मुख्य रूप से जदयू और आरजेडी प्रत्याशी में ही रहेगा. जिले के 17 मतदान केंद्रों पर 6107 वोटरों में से 6076 मतदाताओं ने चार अप्रैल को मतदान किया था. अब आज प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होने वाला है. मतगणना को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गये हैं. देखें वीडियो..

