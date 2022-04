छपरा: हाल के दिनों में बिहार में अपराध (Crime in Bihar) के मामलों में इजाफा हुआ है. सारण में महिला की बेरहमी से हत्या (Woman Brutally Murdered in Saran) की गई है. जिले के गरखा थाना क्षेत्र के कमालपुर-भैसमारा चेवर के मधु सिंह चिमनी के पीछे पोखर में महिला का कई टुकड़ों में पानी की सतह पर मिला (Dead Body Found Floating in Many Pieces in Puddle) है. इस घटना की जानकारी तब हुई, जब कुछ लोग शौच के लिए उधर से गुजर रहे थे. वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव के सभी टुकड़ों को तालाब से निकाल कर इकट्ठा किया है और पोस्टमोर्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल (Chapra Sadar Hospital) भेज दिया है.

लाश को बनाया मछलियों का चारा: बताया जाता है कि गरखा थाना क्षेत्र के कमालपुर-भैसमारा चेवर के मधु सिंह चिमनी के पीछे से लोग गुजर रहे थे, तभी पोखर में महिला का कई टुकड़ों में तैरती लाश देखी. जिसके बाद उन लोगों ने इस बात की जानकारी अन्य ग्रामीणों को दी. शव को कई टुकड़ों में काटकर अलग-अलग जगह फेंका गया था. वहीं ग्रामीणों की सूचना पर गरखा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है. इस सम्बंध में गरखा पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है.

पहचान छिपाने के लिए किए लाश के कई टुकड़े: पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से महिला के शव के सभी टुकड़ों को तालाब से निकाल कर एकत्र किया और फिर पोस्टमोर्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा है. हालांकि अभी तक महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है. पुलिस के मुताबिक शव के कई टुकड़े कर फेंके गए हैं. जिस वजह से पहचान में काफी दिक्कत आ रही है. फिर भी पहचान की कोशिश की जा रही है.

जितनी मुंह उतनी बातें:पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा. वहीं महिला के शव के टुकड़े नदी में कैसे आया? क्या महिला आसपास के गांव की रहने वाली है या किसी ने हत्या कर लाश को यहां आकर पोखर में फेंक दिया है? अभी इसका खुलासा होना बाकी है. जितनी मुंह उतनी बातें, लोग महिला के शव मिलने को लेकर कई तरह की बातें कर रहे हैं.

