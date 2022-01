पटना: बिहार की राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी में इन दिनों चोरों ने तांडव मचा रखा है. आए दिन चोर चोरी की घटना को अंजाम देकर बड़े ही आराम से मौका-ए-वारदात से फरार हो जा रहे हैं. एक बार फिर चोरों ने मसौढ़ी पुलिस को खुली चुनौती देते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया है. ताजा मामला मसौढ़ी थाना क्षेत्र के सुधीरचक गांव का है, जहां चोरों ने मसौढ़ी में एक ही रात में तीन घरों में चोरी (Theft in three houses in one night in Masaurhi) की वारदात को अंजाम दिया है.

ये भी पढ़ें- ज्वेलरी शॉप में चोरी मामले में पुलिस नहीं ले रही है सुध, न्याय की गुहार लगाने SSP कार्यालय पहुंचा पीड़ित

पूरी वारदात के बाद चोर बड़े ही आराम से मौके से फरार होने में सफल हो जाते हैं. मिली जानकारी के अनुसार चोरों ने गांव के ही संजय कुमार सिंह, प्रभु दयाल सिंह और बबुआ नंद सिंह के घर को अपना निशाना बनाया है. सभी पीड़ितों की माने तो चोरों ने कुल मिलाकर तीनों घरों से लगभग 8 लाख के गहने पर हाथ साफ किया है.

आश्चर्य की बात ये है कि तीन घर में से दो घरों में घर के लोग मौजूद थे, फिर भी चोरी के समय किसी को भनक तक नहीं लगी. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मसौढ़ी एएसपी वैभव शर्मा दल बल के साथ पहुंचे और पूरे मामले की जां की. पूरे मामले पर एएसपी मसौढ़ी वैभव शर्मा ने बताया कि जल्द ही पुलिस सभी चोरों को गिरफ्तार कर लेगी.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP