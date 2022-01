पटना: राजधानी पटना में इन दिनों चोरों ने (Crime In Patna) आतंक मचा रखा है. आए दिन चोरी की घटनाओं से लोग परेशान हैं. गुरुवार रात पटना जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर में एक बंद पड़े मकान में चोरी (Theft In Closed House In Patna) की घटना को अंजाम दिया है. मकान का ताला तोड़कर चोर करीबन पांच लाख मूल्य के गहने, एक लाख रुपये नकद, कपड़े, बर्तन सेट सहित अन्य कीमती सामान ले गये. पीड़ित माकान मालिक के अनुसार करीब 8 लाख रुपये मूल्य की चोरी की गई है. नौबतपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पीड़ित मकान मालिक नौबतपुर निवासी करनु साव पेशे से व्यापारी हैं. नौबतपुर में उनका दो मकान है. पहला नौबतपुर स्थित कुम्हार टोली में और दूसरा बिक्रम मोड़ के पास पुरुषोत्तमपुर में. गुरुवार की रात 8 बजे पुरुषोत्तमपुर वाले मकान में ताला बंद कर करनु साव परिवार के साथ नौबतपुर स्थित कुम्हार टोली में बने अपने पहले वाले मकान पर चले गए. इसी बीच शुक्रवार सुबह में पुरुषोत्तमपुर वाले माकान में चोरी की जानकारी मिली.

नौबतपुर में ताला तोड़कर लाखों की चोरी

घर पर पहुंचने पर करनु साव के परिवार के लोगों ने देखा कि मेन गेट के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और सिर्फ दरवाजा बंद था. मकान मालिक के बेटे सूरज कुमार ने बताया कि घर के तीन कमरे का ताला टूटा हुआ था. गोदरेज और बक्सा का सामान बिखरा पड़ा हुआ था. नकद, जेवर सहित 8 लाख की चोरी हुई है. मकान मालिक की सूचना पर पुलस मौके पर पहुंच कर जांच कर रही है.

नौबतपुर थानाध्यक्ष सम्राट दीपक ने बताया कि थानाक्षेत्र के विक्रम मोड़ के पास पुरुषोत्तमपुर में एक बंद पड़े मकान में चोरी की घटना हुई है. मालिक के तरफ से अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में आवेदन किया गया है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.



