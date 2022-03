पटनाः उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 (UP Assembly election 2022) के आखिरी चरण का मतदान चल रहा है. चुनाव परिणाम को लेकर अब यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार में भी बयानबाजी तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सपा की जीत का दावा (Tejashwi Yadav On SP Victory In UP Elections) करते हुए कहा कि इस बार जनता बीजेपी को यूपी से भगाएगी, चुनाव एकतरफा हो रहा है.

'शुरू से ही ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ होने वाला है. ये चीज शुरू से ही चुनावी सभा और प्रचार में ही दिख रहा थी. समाजवादी पार्टी वहां बहुत आगे है, वहां की जनता भाजपा से ऊब चुकी है और ये बात बीजेपी के नेता भी अच्छी तरीके से जानते हैं. बिहार बीजेपी के जो नेता वहां गए थे, वो भी समझ गए हैं कि बीजेपी का सफाया उत्तर प्रदेश से हो चुका है'- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष





'अखिलेश यादव बनेगे मुख्यमंत्री': तेजस्वी यादव ने साफ-साफ कहा कि वहां की जनता ने मन बनाया है कि इस बार अखिलेश यादव को वहां का मुख्यमंत्री बनाएंगे और जिस तरह से वहां पर चुनाव हुआ है, जिस तरह से भाजपा के विरोध में लोगों ने वोट डाला है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में इस बार अखिलेश यादव ही सीएम होंगे. समाजवादी पार्टी की सरकार वहां बनेगी.

वहीं, उनसे जब पूछा गया कि बिहार कांग्रेस विधान परिषद का चुनाव अकेले दम पर लड़ रही है और 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कर रही थी, तो इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया आगे बढ़ गए. बता दें कि यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए आज आखिरी चरण का मतदान हो रहा है. चुनाव परिणाम 10 मार्च को आएंगे. उससे पहले बिहार की भी सभी राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने समर्थकों की जीत के दावे कर रहे हैं.

