पटना: एआईएमआईएम के 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए हैं. उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पहले ही 75 विधायक हमारे थे. उसके बाद एक सीट हमने बोचहां जीता, राजद के 76 सीट हो गए थे लेकिन अब चार विधायक जो एआईएमआईएम के थे वह हमारे साथ आ गए हैं. अब राजद के विधायक की संख्या 80 (RJD Become Biggest Party In Bihar) हो गई है.

बोले तेजस्वी- '4 विधायकों की हुई घर वापसी': तेजस्वी यादव ने कहा कि बजाप्ता इन लोगों ने अब राष्ट्रीय जनता दल में विलय कर लिया है. अब यह राजद के विधायक कहलाएंगे. पहले भी यह लोग राजद में ही थे. कुल मिलाकर कहिए तो इनकी घर वापसी हुई है. यह चारों विधायक हमारे विचारधारा से प्रभावित होकर हमारी पार्टी में फिर से आए हैं.

"हम इनका स्वागत करते हैं. हमने इन्हें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात करवाई है. इनके आने से हमारा दल और मजबूत होगा. फिर से विधानसभा में अगर सबसे बड़ा कोई दल है तो वो आरजेडी फिर से हो गया है."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष

'सेक्युलरिज्म को मजबूत करने के लिए आए साथ': वहीं एआईएमआईएम से राजद में आए विधायक शाहनवाज आलम ने कहा कि एआईएमआईएम ने हमें मौका दिया इसके लिए हम उसके शुक्र गुजार हैं. यूपी और बंगाल चुनाव देख लीजिए हर चुनाव में सेक्युलरिज्म को मजबूत किया गया है. ऐसे में लोग चाहते थे कि बिहार के सबसे मजबूत सेक्युलरिज्म पार्टी के हाथ को हम मजबूत करे. लड़ाई को आगे बढ़ाये.

लोगों की भी मंशा थी कि गलत विचारधारा को आगे बढ़ने से रोकने वाली पार्टी का साथ दिया जाए. बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पार्टी है. हमें उन्हीं का हाथ मजबूत करना है और यही सोचकर हम लोग आज राजद में आ गए हैं.- शाहनवाज आलम, AIMIM विधायक

बिहार विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी : बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य हैं, जिनमें से बीजेपी 77, जेडीयू 45, HAM 4 और एक निर्दलीय विधायक है जो जेडीयू को सपोर्ट करता है. ये सभी एनडीए के हिस्सा हैं. इस तरह से नीतीश सरकार को 127 विधायकों का समर्थन है. वहीं, एआईएमआईएम के 4 विधायकों के शामिल होने के बाद आरजेडी के 80, कांग्रेस के 19 , भाकपा माले के 12, सीपीआई के 2, सीपीएम के 2 और AIMIM के 1 विधायक हैं.

इन चारों विधायकों ने आरजेडी का थामा दामन : बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा में एआईएमआईएम के पांच विधायकों ने जीत हासिल की थी. इसमें से चार विधायकों शाहनवाज, इजहार एसपी, अंजार नाइयनी, सैयद रुकूंदीन ने आरजेडी का दामन थाम लिया है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान को छोड़कर सभी विधायक आरजेडी में शामिल हो गए हैं. इसके साथ ही आरजेडी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गयी है. इससे पहले वीआईपी के 3 विधायकों के शामिल होने के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी.

आरजेडी कार्यालय में हुई बैठक में शामिल हुए थे : बता दें कि पिछले दिनों जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक से पहले तेजस्वी यादव ने तमाम विपक्षी पार्टियों को एक साथ एक मंच पर भुलाकर एकजुटता दिखाने की कोशिश की थी. लेकिन, उसमें सबसे चौंकाने वाली तस्वीर थी AIMIM के विधायक अख्तरुल इमान का आरजेडी कार्यालय में हुए बैठक में शामिल होना. यह पहला मौका था जब ओवैसी की पार्टी के विधायक आरजेडी के साथ एक मंच पर एक मुद्दे पर साथ दिखे थे. हालांकि, AIMIM के विधायक अख्तरुल इमान को छोड़कर बाकी AIMIM के चार विधायक आरजेडी में शामिल हो गए हैं.