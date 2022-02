पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के द्वारा समाजवाद का मतलब नीतीश कुमार (Nitish Kumar Example of Socialism) बताने पर सीएम ने भी बयान दिया है. अब नीतीश कुमार के बिहार की राजनीति में परिवारवाद (CM Nitish On Familyism In Bihar Politics) को लेकर दिए गए बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश के बयान में दोहरापन साफ झलकता है. पीएम ने तो उनके डीएनए को लेकर भी बयान दिया था.

तेजस्वी यादव ने कहा कि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोहरी बात बोलते हैं. उनके मंत्रिमंडल में ही 8 ऐसे मंत्री हैं जो परिवारवाद से ही आते हैं. तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी, सुनील कुमार, सुमित सिंह, नितिन नवीन, लेसी सिंह, सुमन मांझी, जयंत राज और अशोक चौधरी का नाम भी गिनवाया. साथ ही तेजस्वी यादव ने सीएम पर हमला करते हुए कहा कि, क्यों नहीं सभी मंत्रियों को नीतीश कुमार हटा देते हैं.उन्होंने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि, प्रधानमंत्री ने तो सीएम के डीएनए पर सवाल उठाया था. जदयू का मतलब जनता का दमन और उत्पीड़न हमने नहीं पीएम ने बोला था. इसपर भी सीएम नीतीश को अपनी राय बता देनी चाहिए थी.

"मुख्यमंत्री के बयान में दोहरापन झलकता है. हमने उनका बयान देखा, बड़ी बातें कर रहे थे. लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि उनके बिहार कैबिनेट में कितने ऐसे मंत्री हैं जो किसी के रिश्तेदार या बेटे न हो. एक एक पीढ़ी नहीं दूसरी तीसरी पीढ़ी के लोग भी बिहार में मंत्री हैं. लगभग 8 मंत्री ऐसे हैं. अशोक चौधरी के पिता क्या थे? सम्राट चौधरी, सुनील कुमार, सुमित सिंह, नितिन नवीन, लेसी सिंह, सुमन मांझी, जयंत राज इन सभी को सीएम को बर्खास्त कर देना चाहिए."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष

दरअसल मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा था कि, जब से हम लोग छात्र राजनीति में आए हैं, तभी से समाजवाद को मानते रहे हैं. सीएम ने विपक्ष की तरफ से दिए जा रहे बयान पर कहा कि यह सब गलत बात है. प्रधानमंत्री ने जो कहा है, वह एक्यूरेट बात कही है. बिना नाम लिए लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते (CM Nitish attack lalu family on familyism) हुए कहा कि पहले पत्नी को बना देना फिर पुत्र को आगे करना यही परिवारवाद है.

