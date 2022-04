पटनाः आरजेडी की तरफ से आज पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी (CM Nitish Kumar in RJD Iftar Party) का आयोजन हुआ. इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे. यहां बिहार की राजनीति के कई कद्दावर नेताओं ने साथ मिलकर इफ्तार किया. बीजेपी, जेडीयू के नेताओं के साथ लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे थे. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी से पूछा कि बड़े भाई चिराग पासवान की शादी कब होगी (Tejashwi Yadav Asked Question to Raju Tiwari about Chirag Paswan Marriage).

पांच साल पहले हुई थी इफ्तार पार्टीः बता दें कि तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी भी पहुंचे थे. नेता प्रतिपक्ष से जब वे मिले तो थोड़ी देर बातचीत भी हुई. इतने में तेजस्वी यादव को चिराग पासवान याद आ गए. उन्होंने राजू तिवारी से तुरंत ही पूछ डाला कि बड़े भाई की शादी कब होगी. वहां सभी के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई. बता दें कि 5 सालों के बाद आरजेडी की तरफ से दावत-ए-इफ्तार का आयोजन (Dawat-e-Iftar organized by RJD) किया जा रहा है. लालू यादव के जेल जाने के कारण आरजेडी पिछले कुछ सालों से दावत-ए-इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर रही थी.

शाहनवाज हुसैन भी हुए शामिलः जानकारी दें कि सीएम आवास एक अणे मार्ग के बाद अब सूबे के दूसरे सबसे चर्चित आवास 10 सर्कुलर रोड शुक्रवार को कई सियासी समीकरणों का गवाह बना. दरअसल, पूर्व सीएम राबड़ी देवी का यह आवास काफी साल बाद दावत-ए-इफ्तार (Iftar at former CM Rabri Devi residence) से गुलजार हुआ. इफ्तार पार्टी में ना सिर्फ सीएम नीतीश कुमार बल्कि बीजेपी के शाहनवाज हुसैन भी पहुंचे थे.

चिराग पासवान ने शादी पर दिया था बयानः नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी के वक्त चिराग पासवान ने एक अपनी शादी को लेकर भी बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि मैं गुपचुप तरीके से शादी नहीं करूंगा. जहां भी शादी करूंगा, डंके की चोट पर करूंगा. पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने यह बात कही थी. चिराग ने कहा था कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं. जब छोटे भाई के घर में खुशी का आगमन हो रहा है. मेरी ओर से उनके संपूर्ण परिवार को बधाई. उन्होंने कहा था कि शादी के फैसले निजी होते हैं.

