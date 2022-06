पटना: बिहार विधान मंडल के मानसून सत्र (Monsoon session of Bihar Legislature) के अंतिम दिन भी विपक्ष का सदन में हंगामा जारी रहा. इस बीच तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान (Tej Pratap yadav on Vijay Sinha) दिया है. दरअसल राजद विधायक तेज प्रताप यादव ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा (Bihar Assembly Speaker Vijay Sinha) से दो मिनट के लिए मिलने की इच्छा जतायी है. जब उनसे पत्रकारों ने मिलने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि आप लोग तो जानते ही है कि मेरे 2 मिनट का मतलब (Meaning Of Two Minutes Of Tej Pratap) क्या होता है.

'स्पीकर साहब से हम दो मिनट अकेले में मिलना चाहते हैं. कुछ हमारा पर्सनल विषय है. हमारे दो मिनट मिलने का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं'. - तेज प्रताप यादव, हसनपुर विधायक, आरजेडी



तेज प्रताप के दो मिनट का मतलब : तेज प्रताप के दो मिनट का मतलब समझने के लिए आपको एक पुरानी घटना को जानना होगा. मामला एक पत्रकार के साथ बदतमीजी से जुड़ा है. एक पत्रकार कुछ दिनों पहले तेज प्रताप का इंटरव्यू लेने उनके आवास पहुंचे थे. तब तेज प्रताप ने पत्रकार को कैमरा और माइक बाहर रखकर अंदर आने को कहा था. राजद विधायक ने पत्रकार से कहा था कि 'माइक और कैमरे को बाहर रखकर आएं और दो मिनट बैठकर हमसे बातचीत करें.'

पत्रकार को भागना पड़ा था: दरअसल तेज प्रताप का कहना था कि उनके खिलाफ साजिश के तहत गलत खबरें दिखायी जाती हैं. इसी का गुस्सा तेज प्रताप पत्रकार पर उतारना चाहते थे. लेकिन पत्रकार ने मौके से समझदारी दिखाते हुए निकल जाने में भलाई समझी. हालांकि तेज ने पत्रकार को पकड़ने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ उसका पीछा भी किया था. उस समय तेज प्रताप ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा था कि पत्रकार की गाड़ी पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के आवास के बाहर उन्होंने पार्क देखी और मामले को कोर्ट ले जाने की चेतावनी तक दे डाली थी. इस मामले को लेकर तेज प्रताप की काफी फजीहत भी हुई और कई दिनों तक आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा.

तेज प्रताप के बयान के मायने क्या : तेज प्रताप हमेशा सनसनी फैलाने और लालू अंदाज को दिखाने के चक्कर में कुछ न कुछ विवादित बयानबाजी कर बैठते हैं. लोग जानना चाहते हैं कि आखिर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा से दो मिनट वाली उनकी मुलाकत कैसी होगी? क्या वो स्पीकर के साथ मुलाकात किसी इंटेंशन में करना चाहते हैं? तेज प्रताप यादव को अपने बयान को स्पष्ट करना होगा.

