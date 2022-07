पटना: फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल (Phulwari Sharif Terror Module) मामले में बड़ी जानकारी निकल कर सामने आई है.सूत्रों से मिल रही जनकारी के अनुसार पूछताछ के दौरान मरगूब दानिश उर्फ ताहिर (Interrogation Of Margub Ahmed Danish) ने स्वीकारा है कि वह देश के अलग अलग शहरों में सक्रिय कट्टरपंथी के द्वारा संचालित व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया से लंबे समय से जुड़ा था.

पूछताछ में हुए कई खुलासे: जयपुर के एक ऐसे ही आतंकी ग्रुप मे ताहिर का नाम सामने आया था. NIA सूत्रों से मिली बड़ी के अनुसार मोतिहारी स्थित ढाका थाना इलाके से मौलाना की गिरफ्तारी UP NIA की यूनिट ने मिली गुप्त सूचना पर की. बिहार NIA यूनिट का भी UP NIA यूनिट ने सहयोग लिया था. छापेमारी के दौरान NIA की टीम ने दो बैग आपत्तिजनक भड़काऊ लिट्रेचर बरामद किया है. आपको बता दें कि कारवाई के दौरान मदरसा से कुछ CD भी बरामद किए गए हैं, जिसकी पड़ताल NIA की टीम कर रही है. जल्द ही और बड़े खुलासे होने की आशंका NIA जताई गई है.

ताहिर अब उगलेगा राज: गजवा-ए-हिंद का सोशल मीडिया प्रमुख मरगुब अहमद दानिश उर्फ ताहिर (Tahir was associated with Ghazwa e Hind) फुलवारीशरीफ का रहनेवाला है. 2006-2020 तक वो दुबई में काम करता था. पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो (Patna SSP Manavjit Singh Dhillon) के मुताबिक उसका फोन नंबर इंटरसेप्ट किया गया, जिसमें राष्ट्रविरोधी कंटेंट पाया गया. फुलवारीशरीफ के एएसपी मनीष कुमार ने बताया कि मर्गुव अहमद दानिश उर्फ ताहिर को रिमांड पर लेने की मांग की गई थी, कोर्ट ने हमें 48 घंटे की रिमांड दी. उसके नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जाएगी, खासकर उन अंतरराष्ट्रीय लोगों के बारे में जो इसमें शामिल हो सकते हैं.

सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी विचारधारा के द्वेषपूर्ण पोस्ट: गिरफ्तारी के बाद जांच में यह बात सामने आई कि मरगूब अहमद दानिश गजवा ए हिंद नाम से वॉट्सऐप ग्रुप से भी जुड़ा है. पाकिस्तान में बैठा फैजान इस ग्रुप का एडमिन है. मरगूब व्हाट्सएप ग्रुप में 2023 में सीधा जिहाद करने की अपील कर रहा था. वह लोकल और विदेश में बैठे लोगों की मदद से राष्ट्र विरोधी कार्यों को अंजाम दे रहा था. पुलिस ने गिरफ्तारी के समय दावा किया था कि यह विदेश में भी कई सालों तक रहा है.



पटना टेरर मॉड्यूल में ED की एंट्री : इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को बिहार के फुलवारी शरीफ टेरर माड्यूल मामले में मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) रोकथाम का मामला दर्ज (ED investigate in Phulwari Sharif Terror Module) किया, जहां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के सदस्यों को अत्यधिक आपत्तिजनक सामग्री के साथ पाया गया था, जो भारत को 2047 तक एक इस्लामिक राज्य बनाने का संकेत देता है. ईडी ने बिहार पुलिस से दस्तावेज ले लिए हैं. केंद्रीय एजेंसी पीएफआई ( Bihar PFI Connection) की फंडिंग की जांच करेगी.



गजवा-ए-हिन्द को प्रमोट कर रहा था: ताहिर द्वारा अपने WhatsApp के पर्सनल चैट में पाकिस्तानी नंबर +923144200020 जो कि इनके फोन में Markhor नाम से सेव है, पर आपस में चैटिंग के दौरान इनके द्वारा दिनांक 22.06.2022 को रोमन हिन्दी में लिखा गया है कि "मैं ISI से हूं, पांच साल से कर रहा हूं ये काम तथा गजवा-ए-हिन्द को प्रमोट कर रहे हैं." मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर द्वारा BIP एप पर दिनांक 08.06.2022 को एक गजवा-ए-हिन्द नाम से एक ग्रुप बनाया गया है. उसके द्वारा इस ग्रुप में दो पाकिस्तानी नम्बरों को एडमिन बनाया गया है. इस ग्रुप का Icon के रूप में भी भारत का नक्शा को हरा रंग से रंगकर उसपर पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ दिखलाया गया है. वर्तमान में इस ग्रुप में कुल 11 सदस्य हैं.

फेसबुक के जरिए फैला रहा था नफरत: मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर का ताहिर अहमद नाम से एक फेसबुक अकाउंट भी है. वर्तमान में इस अकाउंट के करीब 2000 फ्रेंड हैं, जिसमें कश्मीर, पाकिस्तान, आफगानिस्तान और अन्य इस्लामिक देश के आतंकी संगठनों से जुड़े व्यक्तियों के प्रोफाइल हैं. इस अकाउंट में इनके द्वारा गजवा-ए-हिन्द से संबंधित बहुत सारे फेसबुक पेज को लाइक किया गया है. इनके द्वारा यू ट्यूब चैनल पर उपलब्ध बहुत सारे भड़काऊ वीडियो को अपने फेसबुक प्रोफाइल पर शेयर किया गया है.