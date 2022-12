पटना: पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव खत्म (Election Of PU Student Union Is Over) हो गया है. नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ दिलायी (Swearing Ceremony Of Representatives Of PUSU) जाएगी. शपथ ग्रहण समारोह पर सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र-छात्राएं मौजूद रहेंगे. पटना यूनिवर्सिटी अध्यक्ष आनंद मोहन, उपाध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह, संयुक्त सचिव संध्या कुमारी, कोषाध्यक्ष रविकांत, महासचिव विपुल कुमार को शपथ ग्रहण समारोह में शपथ दिलायी जाएगी. काउंसलर के पद के लिए पटना वीमेंस ट्रेनिंग कॉलेज से एक पद शालू को मिला है और वो निर्विरोध चुनी गई हैं.

PUSU के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का ओथ सेरोमनी : पटना लॉ कॉलेज से एक पद मृत्युंजय कुमार को निर्विरोध और पटना ट्रेनिंग कॉलेज से उम्मीदवार राजकिशोर निर्विरोध, कला एवं शिल्प महाविद्यालय से एक पद जीतू कुमार, मगध महिला कॉलेज से माहिरा फातमा, प्रियंका कुमारी, ट्विंकल कुमारी, बीएन कॉलेज से 3 पद, जितेंद्र कुमार, प्रकाश कुमार, शिवम कुमार को शपथ दिलाया जाएगा. पटना कॉलेज से 2 पद सलोनी सिंह और नीतीश कुमार पटना साइंस कॉलेज से भी दो पद लक्ष्मण, अमन कुमार वाणिज्य महिला से हर्षवर्धन एवं शिवम नयन, सोशल साइंस संकाय से 2 पद धीरज कुमार के शपथ दिलाया जाएगा. इनके साथ अंशुमाली कुमार मिश्रा, ई-कॉमर्स शिक्षा और लव संकाय से एक पद आदित्य तथा विमेंस कॉलेज से 5 पद मैथिली मृणालिनी, प्राची शांडिल्य, रीवा सिन्हा, सलोनी राज को भी शपथ दिलाया जाएगा.

6 दिसंबर को PUSU का शपथ ग्रहण समारोह : इन सभी को 6 दिसंबर को पटना के सीनेट हॉल में अपने पद के साथ-साथ गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी. शपथ ग्रहण समारोह में पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति गिरीश चौधरी भी मौजूद रहेंगे. कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति खुद करेंगे और छात्रों को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराएंगे. शपथ ग्रहण के बाद छात्र संघ फंक्शनल हो जाएंगे, एक्ट में और नियम के आधार पर नवनिर्वाचित प्रतिनिधी अपने कार्यों को अंजाम दे सकेंगे, स्टूडेंट वेलफेयर डीन प्रोफेसर अनिल कुमार ने बताया कि छात्र संघ के नव निर्वाचित प्रतिनिधि शपथ ग्रहण के बाद सुचारू रूप से अपना कार्यभार संभाल लेंगे और मुझे उम्मीद है कि सभी नवनिर्वाचित अपने कार्यों को अच्छे ढंग से करेंगे.

PU छात्रसंघ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न : गौरतलब है कि पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया. इस चुनाव में छात्र जेडीयू का सेंट्रल पैनल के 5 पदों में 4 पदों पर कब्जा (Student JDU won four seats in PU student union election) हुआ. छात्र जेडीयू की ओर से अध्यक्ष पद पर आनंद मोहन, उपाध्यक्ष पद पर विक्रमादित्य, जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर संध्या कुमारी और कोषाध्यक्ष के पद पर रविकांत ने जीत दर्ज की. वहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से विपुल कुमार ने महासचिव के पद पर जीत दर्ज की.