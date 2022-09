पटना: बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटना को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है. भाजपा महागठबंधन सरकार पर पूरी तरह हमलावर है. राजधानी पटना की घटना को लेकर भी सुशील मोदी ने सवाल खड़े किए हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अधिकारियों को तलब किया है. सुशील मोदी (Sushil Modi On Former MLC Threaten Police) ने कहा कि पिछले दो दिनों से पीरबहोर इलाके को घेर कर रखा है. अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो भीड़ ने उसे छुड़ा लिया गया. अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार अनवर अहमद को गिरफ्तार करके दिखाएं.

पढ़ें- पूर्व एमएलसी और उनके बेटे की थाने में दबंगई, DSP को देख लेने की दी धमकी

सुशील मोदी का सीएम नीतीश पर हमला: भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी (Sushil Modi On CM Nitish Kumar) ने कहा है कि राजद के पूर्व एमएलसी अनवर आलम के समर्थकों ने थाने में हंगामा (Former MLC and his son threaten police in Patna) किया. उनके पुत्र ने डीएसपी के साथ बदसलूकी की और 2 दिनों से थाने को घेर कर रखा गया है. अनवर आलम राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के मंत्री कहे जाते हैं. नीतीश जी को यह बताना चाहिए कि यह जनता का राज है या फिर जंगलराज है.

"पिछले दो दिनों से पटना के पीरबहोर को घेर कर रखा गया है. पुलिस कर्मी पर हमला किया गया. अनवर अहमद खुद थाने जाते हैं पुलिस कर्मियों से गाली गलौज करता है. पुलिस अनवर को छोड़ देती है. यही जनता का राज है. अगर हिम्मत है तो अनवर अहमद को गिरफ्तार करके दिखाएं."- सुशील मोदी, पूर्व उपमुख्यमंत्री, बिहार

लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम नीतीश कर रहे बैठक: पूरे घटनाक्रम पर सरकार हरकत में आई है. नीतीश कुमार ने अधिकारियों को तलब किया है और उच्च स्तरीय बैठक की जा रही है. विधि व्यवस्था के मसले पर तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक कर रहे हैं.

क्या है मामला: दरअसल, गुरुवार की रात छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने सब्जीबाग डेंटल कॉलेज के सामने हमला कर दिया था. मौके पर मोजूद लोगों ने पुलिसकर्मियों को सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर पीटा था. इसी मामले में इलाके के डीएसपी और थानेदार घटनास्थल पर गए थे और वहां से एक स्थानीय दुकानदार को शक के आधार पर पकड़कर थाना लेते आये थे. इसके बाद स्थानीय वार्ड पार्षद असफर अहमद थाना पहुंच गए और पुलिस के कब्जे से हिरासत में लिए दुकानदार को छोड़ने का दबाव बनाने लगे. इस बाबत डीएसपी बताते हैं कि पकड़े गए अभियुक्त को छुड़ाने के लिए वार्ड संख्या 40 के पार्षद ने थाने में घुसकर धमकी दी. उन्होंने कहा कि अगर उनके आदमी को नहीं छोड़ा गया तो वह इलाके के लोगों को जुटाकर इस पूरे मामले को दूसरा रंग दे देंगे. डीएसपी बताते हैं कि देखते ही देखते असफर अहमद ने उनके और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया. हालांकि इस दौरान मौके पर मौजूद डीएसपी ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए असफर को बल पूर्वक कब्जे में लिया.



वार्ड पार्षद को गिरफ्तार करने बाद तनावः वार्ड संख्या 40 के पार्षद की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही रात 9.30 बजे के लगभग थाने के बाहर सैकड़ों की संख्या में जुटे कुछ असामाजिक तत्वों ने पहले आसपास के दुकानों को जबरन बन्द करवाया. फिर सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया. हालांकि हंगामे की सूचना मिलते हैं कई थाने की पुलिस के साथ-साथ वज्रवाहन और अतिरिक्त पुलिस बल पीरबहोर थाने पहुंची और सड़क जाम कर हंगामा कर रहे लोगों पर हल्का बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ दिया. देर रात तक थाना परिसर और उसके बाहर तनाव की स्थिति बनी रही.



पूर्व एमएलसी ने दी डीएसपी को देख लेने की धमकीः डीएसपी टाउन बताते हैं कि अपने बेटे की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही आरजेडी के पूर्व विधान पार्षद अनवर अहमद भी पीरबहोर थाने पहुंचे और ऊंची आवाज में मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों को धमकाने लगे. इस दौरान पूर्व एमएलसी ने धमकी देते हुए कहा कि अगर उनके बेटे को नहीं छोड़ा जाएगा तो वह ऊपर तक जाएंगे. हालांकि पुलिस के सामने पूर्व एमएलसी की एक न चली और उनके बेटे के साथ गिरफ्तार एक अन्य आरोपित को पुलिस ने देर रात जेल भेज दिया.