पटना: छात्रों के हंगामा मामले में पटना पुलिस द्वारा चर्चित पटना वाले खान सर सहित पांच अन्य कोचिंग संचालकों सहित चार सौ अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है. प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद पटना के कोचिंग का हब कहे जाने वाले नया टोला इलाके मे सन्नाटा पसरा है. खान सर के कोचिंग सेंटर पर ताला (Khan sir coaching center locked In patna) लगा है. खान सर ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा है. वहीं खान सर के खिलाफ FIR दर्ज (Students Reaction On Khan Sir FIR In Patna) होने के बाद छात्रों मे खासी नाराजगी है.

पढ़ें- RRB NTPC रिजल्ट: HAM ने की 'Khan Sir' पर दर्ज मुकदमा वापस लेन की मांग, कहा- 'इससे आंदोलन को मिलेगी हवा'

छात्रों का आरोप है कि, इस मामले मे खान सर को बिना वजह परेशान किया जा रहा है. छात्रों ने कहा कि, यदि खान सर के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसका विरोध किया जायेगा. छात्रों ने बताया कि खान सर पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद है. उन्होंने किसी अभ्यर्थी से आंदोलन करने को नहीं कहा था.

फरार हुए पटना वाले खान सर

ये भी पढ़ें- रेल रोकने पहुंचे छात्रों पर पुलिस ने चटकाई लाठियां.. दागे आंसू गैस के गोले, विरोध में जमकर पथराव

कार्रवाई के डर से छात्रों ने अपना नाम नहीं बताया लेकिन सभी एक सुर में खान सर की तरफदारी करते दिखे. उन्होंने कहा कि, खान सर मामले पर फिलहाल इंक्वायरी जारी है और उन पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद है. राजेंद्र नगर टर्मिनल से पकड़े गए अभ्यर्थियों के कहने पर उन पर एफआईआर हुआ है. फिलहाल इस पूरे मामले में इंक्वायरी चल रही है.

ये भी पढ़ें- बिहार में हिंसक हुआ NTPC-RRB छात्रों का आंदोलन : नवादा में रेल इंजन में लगायी आग

छात्रों को विश्वास है कि, खान सर पर कुछ परीक्षार्थियों के द्वारा लगाए गए सभी आरोप जांच के बाद बेबुनियाद साबित होंगे. वहीं कुछ छात्रों ने कहा कि, सरकार की मनमानी के कारण खान सर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. छात्रों ने स्वतः अपना आंदोलन किया था. खान सर ने आंदोलन कर रहे हैं किसी भी परीक्षार्थियों को उकसाने का कार्य नहीं किया था. सरकार के इशारे पर खान सर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. अगर खान सर पर कार्रवाई होती है तो आने वाले दिनों में छात्र सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेंगे.

इसे भी पढ़ें- RRB NTPC RESULT: रिजल्ट में गड़बड़ी से नाराज छात्रों ने आज फिर रोक दी है रेल की रफ्तार, बिहार शरीफ में रेलवे ट्रैक किया जाम

गौरतलब है कि, आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट (RRB NTPC Result) में धांधली का आरोप लगाकर पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर हजारों अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था. इसी मामले में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए कुछ अभ्यर्थियों ने इस पूरे आंदोलन में उकसाने का आरोप खान सर पर लगाया था.जिसके बाद खान सर पर पटना के पत्रकार नगर थाने में एफआईआर ( Khan Sir FIR In Patrakar Nagar Police Station ) दर्ज किया गया है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP