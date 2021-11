पटना: बिहार में पूर्ण शराबबंदी (Complete Liquor Ban in Bihar) कानून लागू है. इसके बावजूद राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में धड़ल्ले से शराब की तस्करी (Liquor Smuggling in Patna) जारी है. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में नवंबर माह में जहरीली शराब पीने से 40 से अधिक लोगों की मौत हुई है (Poisonous Liquor Death in Bihar). जिससे बिहार सरकार की देश भर में किरकिरी होने पर पुलिस और प्रशासन शराब तस्करों पर कार्रवाई करने में जुटी है. ताजा मामला राजधानी पटना का है, जहां पुलिस ने आलमगंज थाना क्षेत्र के अलग-अलग इलाके में छापेमारी करके 6 कारोबारियों को शराब के साथ गिरफ्तार किया है.

शासन के आदेश के बाद शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन कराने में जुटी पटना की पुलिस को गुप्त सूचना मिली की कुछ कारोबारी शराब की डिलीवरी करने आ रहे हैं. जिस पर सक्रिय हुई पुलिस ने आलमगंज थाना इलाके के डोमखाना समेत अन्य जगहों पर छापेमारी की. इस दौरान भारी मात्रा में देसी शराब और रुपये के साथ 4 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया.

इसके बाद पुलिस ने गाय घाट पुल से कार में छिपा कर अंग्रेजी शराब की डिलेबरी देने जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर इस धंधे में शामिल अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है.

