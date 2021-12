पटना: बिहार में पूर्ण शराबबंदी (Bihar Prohibition and Excise Act, 2016) को लागू हुए अब पांच साल बीत चुके हैं. इन पांच सालों के दौरान शायद ही कोई ऐसा दिन बीता हो जिस दिन बिहार के शराबबंदी तोड़ने की खबर (Alcohol Ban Fails in Bihar) ना आई हो. बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों पुलिस शराब कारोबारियों के खिलाफ काफी एक्टिव मोड में है. जहां मोकामा थाने की पुलिस ने पचमहला गांव (Raid In Pachmahala Village) में शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है. इस दौरान तीन गैलन देसी शराब को जब्त (Liquor Recovered In Patna) किया गया. इसके साथ ही घर को भी सील कर दिया गया है.

इसे भी पढ़ें: बिहार में शराबबंदी का मखौल: PRESS का स्टीकर लगाकर तस्करी, 5 गिरफ्तार

यह छापेमारी अभियान बाढ़ एएसपी अरविंद प्रताप सिंह के निर्देश पर मोकामा थानाध्यक्ष राजनंदन के द्वारा चलायी गयी है. गुप्त सूचना के आधार पर पचमहला गांव में छापामारी की गई है. जहां दिलीप पासवान के मकान में शराब पैकिंग का काम चल रहा था. छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 गैलन (60 लीटर ) देसी शराब को जब्त किया है. दिलीप पासवान के साथ दो अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी है. इसके साथ ही घर को सील कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें: ऐसे चल रहा शराब तस्करी का खेल: कहीं सीमेंट लदे ट्रक में अल्कोहल, तो कहीं चावल की बोरी में दारू

गौरतलब है की बिहार में कुछ दिनों पहले जहरीली शराब से 50 से अधिक लोगों की मौत होने के बाद प्रशासन की ओर से कड़े कदम उठाये गए थे. वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की थी. जिसमें उन्होंने अधिकारीयों को शराबबंदी को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया था. इसके बावजूद प्रशासन की तमाम चौकसी के बाद भी राज्य में शराब का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP