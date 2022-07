पटना: बिहार में शिक्षक नियोजन (Teacher Recruitment in Bihar) की प्रक्रिया चल रही है. इसी के तहत छठे चरण के शिक्षक नियोजन में चयनित अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण पत्रों का मिलान किया जाएगा. राजधानी पटना में शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के काउंसलिंग (Counselling of teacher Recruitment in Patna) के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है. इस शेड्यूल के मुताबिक नगर परिषद मसौढ़ी, नगर पंचायत फतुहा और नगर पंचायत खुशरुपुर में 26 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक केबी सहाय उच्च माध्यमिक विद्यालय शेखपुरा पटना में आयोजित किया जाएगा. राज्य में पिछले कई दिनों से रुके हुए छठे दौर का माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है.

कई नगर निगम की होगी काउंसलिंग:पटना शिक्षा विभाग के जानकारी अनुसार पटना नगर निगम पटना, नगर परिषद मोकामा, नगर परिषद बाढ़, नगर परिषद दानापुर, नगर परिषद खगौल, नगर परिषद फुलवारीशरीफ, नगर पंचायत बख्तियारपुर और नगर पंचायत मनेर में शिक्षक नियोजन पैनल निर्माण के लिए समिति के अध्यक्ष और शिक्षा समिति के चयनित सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने के कारण मेधा सूची का अनुमोदन नहीं हो पाया है. इसी कारण विभाग ने जारी शेड्यूल के अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया आयोजित नहीं कर सकी. जिसके लिए शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है.



कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन जरूरी: इन सभी स्थानों की काउंसलिंग के बाद जिला परिषद पटना में काउंसलिंग आयोजित की जाएगी. जिसके लिए शिक्षा विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दिया गया है. इस गाइडलाइन के अनुसार शिक्षक अभ्यर्थियों को कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए काउंसलिंग मे उपस्थित होना है. वहीं मेधा सूची के अनुसार सारे अभ्यर्थियों का नाम पहले की तरह ही पुकारा जायेगा. अगर कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित होते हैं तो अभ्यर्थियों का दावा समाप्त माना जायेगा. वहीं अंतिम रुप से चयनित अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग के आदेशानुसार 30 जुलाई को नियुक्ति पत्र दे दिया जायेगा.