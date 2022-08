पटना: राजधानी पटना के नगर परिषद चुनाव (City Council Elections Of Patna) को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है. आगामी अक्टूबर माह में जिले में नगर निकाय चुनाव (City Council Election In Month Of October) के लिए मतदान कराने की तैयारी है. ऐसे में नगर परिषद मसौढ़ी के विभिन्न वार्ड में मतदान केंद्र बनाये गये हैं. उन मतदान केंद्रों की समस्या का जायजा लेने के लिए एसडीएम ने अपनी पूरी टीम के साथ प्रखंड का जायजा लिया.



नगर परिषद चुनाव की तैयारी: जिले के नगर परिषद मसौढ़ी में कुल 78 वार्ड हैं. इस बार कुछ वार्डों को नये सिरे से पुनर्गठित किया गया है. ऐसे में इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प दिखने वाला है. क्योंकि इस बार मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव सीधे मतदाता ही करने वाले हैं. बताया जाता है कि मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन होने के बाद मतदान केंद्रों की समीक्षा की जा रही है. वहीं मतदान केंद्रों के दावा आपत्ति का कार्य चल रहा है. इस परिस्थिति में विभिन्न बूथों पर जहां भी समस्या आ रही है, वहां पर एसडीएम के नेतृत्व में हर बूथ पर भ्रमण करने के बाद समस्याओं का जायजा लिया जाता है.

एसडीएम ने किया निरीक्षण: बुधवार को एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा के नेतृत्व में रिवाइजिंग कमेटी में प्रखंड विकास पदाधिकारी और नगर परिषद के कर्मचारी के अलावा अन्य चुनाव कर्मी विभिन्न वार्डों में बने बूथों पर घुमकर विभिन्न समस्याओं का जायजा ले रहे हैं. इसके अलावा मसौढ़ी के नये गठित हुए वार्डो का भी जायजा लिया, जिसमें बैरीचक, दिघवां, केशोचक, भदौरा के मतदान केंद्र शामिल हैं.





एसडीएम ने किया समस्या का निराकरण: वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदाताओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है. जबकि जहां भी मतदान केंद्र बनाये गये हैं उन्हें भी चिन्हित किया गया है. हर मतदान केंद्र पर विभिन्न समस्याओं का इन दिनों निष्पादन चल रहा है. ऐसे में नगर परिषद मसौढ़ी में कुल 34 वार्ड में मतदान केंद्र बनाये गये हैं. हर जगह पर खुद एसडीएम घूम घूमकर समस्याओं को निराकरण करने का निर्देश दे रहे हैं.





'नगर परिषद मसौढ़ी में 78 वार्ड हैं. इस बार नए सिरे से कई वार्डो का पुनर्गठन किया गया है. मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन होने के बाद मतदान केंद्र के लिए दावा आपत्ति का कार्य चल रहा है'.- अमरेश कुमार सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मसौढ़ी