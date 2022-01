पटनाः यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections 2022) को लेकर बिहार में भी सियासी घमासान जारी है. आरजेडी ने इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है. अब समाजवादी पार्टी की बिहार इकाई की तरफ से शुक्रवार को पटना की सड़कों पर एक पोस्टर लगाया गया. इसमें राजद परिवार (RJD Support To Samajwadi Party In UP) को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया गया है. साथ ही पोस्टर में समाजवादी पार्टी की जीत का दावा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी की वापसी को दर्शाया गया है.

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर यादव की ओर से लगाए गए पोस्टर (Tejashwi and Akhilesh Poster in Patna) में सबसे दिलचस्प बात ये है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए लिखा गया है कि 'आ अब लौट चलें'. सपा कार्यकर्ताओं ने इस पोस्टर के जरिये समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है. इस पोस्टर में कई ऐसी बाते लिखी हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश की जनता है.

सपा ने इस पोस्टर में राजद का भी जिक्र किया है, जिसने यूपी में समाजवादी पार्टी समर्थन किया है. पोस्टर के जरिये बिहार के सपा कार्यकर्ता ने राजद को धन्यवाद भी दिया है. साथ ही कई जगहों पर समाजवादी पार्टी ने 26 जनवरी को वर्चुअल रैली (Tejashwi Akhilesh Virtual Rally on 26th January) करने की बात बताई है. अब ये कहना गलत नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्तों ने पोस्टर के जरिये बिहार में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई है.

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे विधान सभा क्षेत्र हैं, जो बिहार के सीमा से सटे हुए हैं. वहां पर समाजवादी पार्टी की बिहार इकाई के नेता और आरजेडी (RJD) नेता एक साथ मिलकर चुनाव प्रचार भी शुरू कर सकते हैं. माना जा रहा है कि इसकी शुरुआत 26 जनवरी से होगी, जब सपा और आरजेडी यानी अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव वर्चुअल रैली का आयोजन करेंगे. किया जा रहा है. जिससे राजद का समर्थन करने वाले लोग सपा का साथ दें.

बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है. जहां सभी पार्टियां जोरशोर से जुटी हैं. सत्ताधारी बीजेपी दोबारा सत्ता में आने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, वहीं, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी बीजेपी की नाकामियों को उजागर कर सत्ता तक पहुंचने की कोशिश में हैं. यूपी में कुल 403 सीटों पर सात चरणों में 10, 14, 20, 23, 27 फरवरी और तीन व सात मार्च को मतदान होना है.

