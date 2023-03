पटना : बिहार विधानसभा में वो हर कुछ देखने को मिला जो फिल्म में होता है. एक्शन भी था, ड्रामा भी था, क्लाइमेक्स का क्या कहना है. विलियम शेक्सपियर के शब्द हैं, 'All's Well That Ends Well'. कुछ ऐसा ही नजारा बुधवार को बिहार विधानसभा में देखने को मिला. मंगलवार को बीजेपी विधायक लखींद्र पासवान को दो दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था. इसका असर आज भी देखने को मिला.

विधानसभा के बाहर प्रदर्शन से लेकर राजभवन मार्च : बजट सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. उनका कहना था लखींद्र पासवान का निलंबन वापस हो. इससे पहले बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा था कि सदन सूना-सूना लग रहा है. बीजेपी विधायकों को मनाने की कोशिश भी की गयी पर वह नहीं माने. बीच में नोंक-झोंक भी हुई. बात राजभवन मार्च तक पहुंच गयी. राजभवन जाकर बीजेपी विधायकों ने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा.

'आप आए और बहार आई' : इसके बाद जब वह लौटे तो फिर से धरना पर बैठ गए. इस बार मनाने के लिए कांग्रेस के सदन के नेता अजित शर्मा पहुंचे. अजित शर्मा के मनाने पर बीजेपी विधायक मान गए और सदन के अंदर गए. ज्योहिं बीजेपी विधायक सदन में पहुंचे, जेडीयू के मंत्री विजय चौधरी ने कहा, 'आप आए और बहार आई.' इतने में दूसरे तरफ से आवाज आयी 'सरकार ने मनाया और हम चले आए.' इसे ही तो कहते हैं अंत भला तो सब भला.

लखींद्र पासवान का निलंबन वापस : इधर बीजेपी विधायकों के सदन में लौटने पर अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी भी खुश नजर आए. इसके बाद बीजेपी विधायक लखींद्र पासवान और माले विधायक सत्यदेव राम को अपना-अपना पक्ष रखने को कहा गया. सबकी बातें सुनने के बाद बीजेपी विधायक लखींद्र पासवान का निलंबन हटाने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया गया और सदन की कार्यवाही शुरू हो गई.