पटना: देश में विजुअल इफेक्ट्स यानी कि वीएफएक्स इंडस्ट्री (Bihar becomes hub of VFX industry) काफी तेज गति से विस्तार कर रहा है. बिहार इसका हब बनने जा रहा है. बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े महानगरों को छोड़कर पटना जैसे शहर वीएफएक्स इंडस्ट्री के लिए उद्यमियों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं. बिहार में दर्जनों छोटे-छोटे वीएफएक्स स्टूडियो चलते हैं लेकिन जून के दूसरे सप्ताह में यूएस बेस्ड कंपनी रोटोमेकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पटना के सगुना मोड़ (VFX Studio in Patna Saguna Mod) इलाके में एक बहुमंजिला इमारत में वीएफएक्स प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत करने जा रही है.

पटना में वीएफएक्स प्रोडक्शन हाउस: यहां वीएफएक्स (VFX Production House in Patna) कार्य के लिए 1600 लोगों को काम मिलेगा और रोजगार का यह एक बड़ा अवसर उपलब्ध होगा. कंपनी की तरफ से वीएफएक्स आर्टिस्ट के सिलेक्शन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. पूरे देश भर से 300 से अधिक आर्टिस्ट को ऑफर लेटर भी उपलब्ध करा दिया गया है.

सगुना मोड़ में बन रहा VFX स्टूडियो: ऐसे में पहले बिहार के लोग मुंबई दिल्ली जैसे महानगरों की ओर वीएफएक्स काम के लिए रुख करते थे लेकिन अब दिल्ली महाराष्ट्र पंजाब गुजरात केरल जैसे राज्यों के लोग रोजगार के लिए बिहार आएंगे. बताते चलें कि रोटोमेकर कंपनी ने बाहुबली जैसे ऐतिहासिक मूवी में भी वीएफएक्स के काफी सारे काम किए हैं.

ऑस्कर विनर मूवी DUNE का भी कर चुकी है VFX: वीएफएक्स प्रोडक्शन हाउस कंपनी रोटोमेकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पटना के सुगना मोड़ स्थित ब्रांच के ऑपरेशन हेड देवेंद्र सिंह बताते हैं कि पूरे भारत में रोटोमेकर का यह चौथा ब्रांच है जिसे वह ओपन कर रहे हैं. भारत में इससे पहले हैदराबाद, विजयवाड़ा और चेन्नई में इसके ब्रांच है जहां 4000 से अधिक वीएफएक्स आर्टिस्ट काम करते हैं. इसके अलावा यूएसए, कनाडा और यूके में भी कंपनी का ब्रांच है. उन्होंने बताया कि ऑस्कर विनर मूवी DUNE में भी उन लोगों ने वीएफएक्स का काम किया है. इसके अलावा 2019 में ऑस्कर नॉमिनेटेड 20 फिल्मों में 9 फिल्मों में उन लोगों ने वीएफएक्स का काम किया हुआ है.

"यह पूरा वीएफएक्स प्रोडक्शन हाउस 30000 स्क्वायर फीट में 800 सीटिंग कैपेसिटी का तैयार किया जा रहा है. एक बार में 800 वीएफएक्स आर्टिस्ट प्रोडक्शन का काम करेंगे और दो शिफ्ट में काम किया जाएगा. कुल 1600 वीएफएक्स आर्टिस्ट इस प्रोडक्शन हाउस में काम करेंगे और अन्य स्टाफ को भी ले ले तो लगभग 2000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से यहां से रोजगार मिलना तय है."- देवेंद्र सिंह, ऑपरेशन हेड, रोटोमेकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

300 से अधिक आर्टिस्ट हायर: उन्होंने बताया कि वीएफएक्स आर्टिस्ट को हायर करने का काम शुरू हो गया है और 300 से अधिक आर्टिस्ट हायर किए जा चुके हैं. सभी आर्टिस्ट पैनइंडिया से हैं यानी कि पूरे भारत से आर्टिस्ट यहां पर आ रहे हैं. बिहार के आर्टिस्टो की संख्या थोड़ी अधिक है. जो बिहार के हैं और दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं वह अपने प्रदेश आकर काम करना चाह रहे हैं तो उन्हें वर्तमान से अधिक सैलरी में हायर किया जा रहा है.

जून के दूसरे हफ्ते से होगा काम शुरू: बता दें कि दिल्ली मुंबई पुणे कर्नाटक मध्य प्रदेश राजस्थान जैसे कई बड़े शहरों और राज्यों के वीएफएक्स आर्टिस्ट को ऑफर लेटर दिया जा चुका है और प्रोडक्शन हाउस शुरू होते ही सभी यहां पर काम करने आ जाएंगे. देवेंद्र सिंह बताते हैं कि जून के दूसरे सप्ताह में लगभग 500 सीटों की क्षमता के साथ वीएफएक्स प्रोडक्शन हाउस शुरू कर दिया जाएगा और अन्य फ्लोर पर भी स्टूडियो का काम चल रहा है जैसे-जैसे स्टूडियो तैयार होता जाएगा पूरा 800 सीट पर वीएफएक्स का काम शुरू कर दिया जाएगा.

ज्यादातर हॉलीवुड फिल्मों के लिए हुआ है काम: कंपनी सामान्य रूप से सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों के प्रोजेक्ट को ही लेती है लेकिन साउथ फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड के कुछ बड़े प्रोजेक्ट आते हैं तो उस पर भी काम किया जाएगा. बाहुबली जैसी फिल्मों में भी कंपनी ने वीएफएक्स का काम किया है. लेकिन 99 फ़ीसदी वीएफएक्स काम हॉलीवुड फिल्मों का ही किया जाएगा.

'गृह राज्य में काम करना पसंद कर रहे लोग': बिहार में बड़ी क्षमता के साथ वीएफएक्स प्रोडक्शन हाउस शुरू करने पर देवेंद्र सिंह बताते हैं कि कोरोना के बाद यह ट्रेंड बढ़ा है कि लोग अपने गृह राज्य में ही अधिक काम करना पसंद कर रहे हैं. वीएफएक्स इंडस्ट्री कि देश में बात करें तो 40 फीसदी से अधिक आर्टिस्ट बिहार के हैं. पहले से कई छोटे-छोटे वीएफएक्स स्टूडियो चलते थे और कुछ स्टूडियो हाल में बंद हुए हैं ऐसे में बिहार में वीएफएक्स आर्टिस्ट की संख्या काफी अधिक है. वह इन आर्टिस्ट के हुनर को सदुपयोग करना चाहते हैं. इसके अलावा प्रदेश में उद्योग को लेकर के माहौल भी बेहतर हुआ है.

दी जाएगी वीएफएक्स की ट्रेनिंग: वीएफएक्स के काम में बहुत ही स्किल की आवश्यकता होती है. ऐसे में वीएफएक्स प्रोडक्शन हाउस शुरू करने के साथ-साथ इस बहुमंजिला इमारत में एक फ्लोर पर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट भी वह शुरू किया जाएगा. 100 लोगों की क्षमता के साथ वीएफएक्स ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट खोला जाएगा. 1 साल का यहां सर्टिफिकेट कोर्स होगा जो 12वीं पास करने के बाद किया जा सकेगा और यहां पर विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर पर वीएफएक्स कार्य करना सिखाया जाएगा.

"वीएफएक्स में वीएफएक्स रोटो, वीएफएक्स पेंट, मैचमूव, कंपोस्टिंग जैसे कई सारे काम होते हैं और इसके लिए कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि दर्जनों सॉफ्टवेयर हैं. हर सॉफ्टवेयर की एक स्पेशलिटी और लिमिटेशंस भी है. ऐसे में प्रोडक्शन हाउस में विभिन्न सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है जैसे कि न्यूक, सिलोन,मोका, फोटोशॉप इत्यादि. वीएफएक्स के जितने भी डेडीकेटेड सॉफ्टवेयर हैं सबका यहां यूज किया जाता है."- देवेंद्र सिंह, ऑपरेशन हेड, रोटोमेकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

हॉलीवुड फिल्मों में पटना का VFX इफेक्ट: पटना में वीएफएक्स इंडस्ट्री (VFX effect of Patna in Hollywood movies) का एक बड़ा रेंज है और दर्जनों वीएफएक्स स्टूडियो चलते हैं. यह सभी वीएफएक्स स्टूडियो बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्मों के वीएफएक्स का काम नहीं करते हैं और ना ही इन फिल्मों का काम उठाते हैं क्योंकि यह सभी वीएफएक्स स्टूडियो हॉलीवुड फिल्मों का ही वीएफएक्स तैयार करते हैं. हॉलीवुड फिल्मों के वीएफएक्स तैयार करने से ही फुर्सत नहीं मिलती की वह भारतीय फिल्मों की तरफ रुख करें.





